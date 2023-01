Rullo di tamburi/ Su Rete 4 il film con Marisa Pavan e Audrey Dalton

Rullo di tamburi, film di Rete 4 diretto da Delmer Daves

Rullo di tamburi è un film western del 1954 che va in onda oggi, 31 gennaio, a partire dalle 16,45 su Rete 4. La regia è di Delmer Daves che cura anche il soggetto, la sceneggiatura e la produzione insieme al maggior interprete Alan Ladd. Gli altri interpreti sono: Marisa Pavan, Audrey Dalton, Rodolfo Acosta, Robert Keith e Charles Bronson. La colonna sonora è affidata al compositore Victor Young, autore tra l’altro del brano Johnny Guitar, motivo principale del film omonimo. L’autore ha vinto un premio Oscar postumo per la colonna sonora del film Il giro del mondo in 80 giorni.

Femmine contro maschi/ Su Canale 5 il film commedia che gioca sui luoghi comuni

La pellicola, distribuita non solo in America, ma anche in altri Paesi del mondo, ha ottenuto un discreto successo di pubblico e anche di critica. I più, lo hanno considerato come un film dallo spirito pacifista ed è stata decantata in particolar modo la parte di Charles Bronson. Il regista Delmer Daves, pur avendo diretto molte pellicole western è noto in particolar modo per la pellicola cult Scandalo al sole. Alan Ladd ha formato insieme a Veronica Lake, negli anni 40, una delle coppie cinematografiche più famose di sempre. Charles Bronson, oltre ad aver ricoperto in tante pellicole cinematografiche, il ruolo del duro, è famoso anche per la popolare serie televisiva Il giustiziere della notte, andata in onda per 20 anni dal 1974 al 1994.

The legend of Tarzan/ Su Italia 1 il divertente film sul ritorno alla natura

Rullo di tamburi, la trama del film

La narrazione di Rullo di tamburi si incentra sulla guerra avvenuta tra il 1872 e il 1873 tra L’esercito americano e la tribù dei nativi americani dei Modoc. Nel 1872, Johnny McCay, un uomo che ha da sempre combattuto contro gli indiani, viene chiamato dal Presidente Grant in persona. Lo scopo è quello di cercare di organizzare una trattativa molto complicata con la tribù ribelle degli indiani residenti per arrivare alla pace tra le due popolazioni.

Durante il lungo tragitto per raggiungere l’Ovest, sulla diligenza che lo deve recare alla meta, fa la conoscenza di una bellissima ragazza dal nome Nancy della quale presto si innamora. Un uomo bianco, che si definisce rinnegato, è a capo di alcuni pellerossa e finisce con il seminare il terrore mettendo in pericolo la missione di Johnny. L’uomo dovrà affrontare non poche situazioni complicate e difficili e molti uomini perderanno la vita, ma alla fine, Johnny ha riesce ad ottenere i risultati sperati e a coronare il sogno d’amore con la bella Nancy.

È per il tuo bene/ Su Canale 5 il film di Rolando Ravello dai ritmi comici

© RIPRODUZIONE RISERVATA