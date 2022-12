Rumeno minaccia di uccidere donna al telefono/ 15enne lo sente e lo fa arrestare

E’ salito sul treno ha preso il telefono ed ha chiamato una donna dicendo che si sarebbe recato da lei per ucciderla. E’ questa la vicenda dai contorni agghiaccianti che vede protagonista un cittadino rumeno, che dopo aver conosciuto una connazionale residente a Carpi in una chat di incontri, aveva deciso di ucciderla. I due si sentivano da qualche settimana, come scrive il Corriere della Sera, e avevano deciso di vedersi sabato 17 dicembre a Modena. I giorni precedenti l’appuntamento, però, il rumeno aveva iniziato a comportarsi in maniera insistente e aggressiva, al punto che la donna aveva deciso di annullare giustamente l’appuntamento.

Un rifiuto che il suo “compagno” non aveva affatto gradito, e lo stesso aveva così iniziato a perseguitarla con offese e minacce di morte, mostrandole anche un coltello da cucina con cui diceva che l’avrebbe ammazzata. A quel punto prende il treno e durante il viaggio parla arrabbiato con dei connazionali al telefono, confermando l’intenzione di voler uccidere la donna che lo aveva rifiutato.

RUMENO MINACCIA DI UCCIDERE DONNA, 15ENNE LO SENTE: POLIZIA INTERVIENE SUL TRENO POI L’ARRESTO

Fortunatamente su quel treno viaggia anche un giovane rumeno 15enne, che comprende le parole agghiaccianti dell’uomo e senza alcuna esitazione contatta i carabinieri, traducendo tutto quello che ha sentito. Gli uomini delle forze dell’ordine si mettono allora in contatto con la Polfer, la polizia ferroviaria, e una volta che il treno si ferma alla stazione di Modena identificano e arrestano il rumeno trovandolo con un grosso coltello da cucina addosso e un altro attrezzo a punta.

In seguito gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni della donna incontrata in chat e del 15enne rumeno che ha dato l’allarme, così come della madre dell’arrestato, che già in passato aveva avuto problemi con la giustizia in Romania. L’uomo è stato quindi denunciato con l’accusa di tentato omicidio e in seguito il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

