Rush Hour Missione Parigi, Italia 1/ Terzo episodio di una saga non riuscita

Sabato 9 ottobre 2021 su Italia 1, alle ore 16:15, andrà in onda il film d’azione Rush Hour Missione Parigi (titolo originale Rush Hour 3). Questa pellicola è infatti il terzo episodio delle avventure del detective James Carter e dell’Ispettore Lee, interpretati rispettivamente da Chris Tucker e Jackie Chan anche nei due episodi precedenti. I film precedenti sono Rush Hour Due mine vaganti, del 1998, e Colpo grosso al Drago Rosso Rush Hour 2, nel 2001. Questo terzo episodio è stato girato nel 2007 dal regista Brett Ratner. Pare che vi fosse in programma anche un quarto film, visto il grande successo di pubblico che queste pellicole ebbero all’epoca della loro uscita nelle sale cinematografiche, ma il progetto ancora deve essere realizzato.

Rush Hour Missione Parigi, la trama del film

Leggiamo la trama di Rush Hour Missione Parigi. Il detective James Carter e l’ispettore Lee si trovano di nuovo coinvolti in un caso scottante, che in questo caso riguarda da vicino Lee. L’ambasciatore cinese si è recato a Los Angeles per testimoniare contro le triadi, una delle più grosse organizzazioni malavitose della Cina. Infatti conosce l’identità del suo capo ed è intenzionato a rivelarla. Naturalmente però c’è qualcuno che non vuole che l’uomo parli: infatti l’ambasciatore finisce vittima di un attentato. Non perde la vita, ma è molto grave. A questo punto intervengono Carter e Lee, visto che sembra sia proprio il fratello di quest’ultimo l’autore dell’attentato. I due devono proteggere la figlia dell’ambasciatore, e per faro dovranno recarsi a Parigi, la capitale francese.

Video, il trailer del film

