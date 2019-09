Ruth Pfau, chi è/ Sconvolta da un incontro diventò “madre Teresa” del Pakistan

La Dott.ssa Ruth Pfau è considerata la “Madre Teresa del Pakistan“. Proprio due paesi cosi tanto profondamente divisi dalla politica e dall’odio territoriale sono stati quindi accomunati dalla Carità. Così come la piccola suora albanese, Madre Teresa, ha curato le piaghe dei malati e dei poveri di Calcutta, anche la Dott.ssa Ruth Pfau, nel vicino, ma nemico Pakistan, in forza della fede Cristiana ha portato la fiamma della Carità a cauterizzare le ferite di migliaia di malati di lebbra a Karachi. Due cammini diversi, due destini (o “chiamate”, come definiva la sua Ruth Pfau) straordinariamente simili. “Quando ricevi una simile chiamata, non puoi rifiutarla, perché non sei tu che hai fatto la scelta – ha detto la Dott.ssa Ruth Pfau a Express Tribune – perché non sei tu che hai fatto la scelta. Dio ti ha scelto per se stesso”. E nelle pieghe della vita della Dott.ssa Ruth Pfau, Dio ha operato “un sacco” di scelte. Accolte – sempre – nella grande semplicità di una giovane ragazza tedesca di affidarsi e lasciarsi colpire dalla realtà che la circondava, senza anteporre i suoi progetti a quanto la realtà le aveva messo davanti.

LE SCELTE DI DIO NELLA VITA DI RUTH PFAU

Una preferenza, quella di Dio per colei che sarebbe divenuta la Dott.ssa Ruth Pfau che si esplicita fin dalla più tenera età (lei avrebbe compiuto 90 anni oggi, motivo per cui Google le ha dedicato il doodle commemorativo in diversi paesi del mondo) quando ancora bambina scampa avventurosamente a un bombardamento a tappeto degli alleati sulla cittadina dove viveva e distrussero la sua casa, in quella che diventerà la Germania Est. Fuggì poi in Germania Ovest ancora piccola e quando il fratellino morì per una malattia, Ruth Pfau decise che sarebbe diventata dottoressa. E fu poco dopo aver terminato gli studi che, attraverso l’incontro con una sopravvissuta ai campi di concentramento cattolici che la Ruth Pfau sentì l’esigenza di entrare a far parte di un ordine di suore, la Famiglia del Cuore Immacolato di Maria, rinunciando a una proposta di matrimonio ricevuta da un suo compagno di studi. Un’altra volta la scelta di Dio si è fatta sentire nella vita di Ruth Pfau, che ha avuto il coraggio di comprenderla ed accoglierla anche a scapito di quanto sembrava delinearsi nel suo futuro. Così, tra il 1960 e il 1961, mentre era in India per un corso di specializzazione del suo ordine religioso, avvenne ciò che impresse la svolta definitiva alla sua esistenza.

L’INCONTRO INASPETTATO CHE CAMBIA LA VITA DELLA DOTT.SSA RUTH PFAU (E SI RIPETE OGNI GIORNO)

Fu così che – per caso – la dott.ssa Ruth Pfau visitò una colonia di lebbrosi a Karachi, dove incontrò una delle migliaia di pazienti pakistani affetti dalla malattia. “Deve aver avuto la mia età – in quel momento non avevo ancora 30 anni – e ha strisciato trascinandosi sulle mani e sui piedi in questo dispensario, comportandosi come se fosse ciò del tutto normale – disse in una intervista alla BBC nel 2010 – come se qualcuno dovesse strisciare lì attraverso quella melma e in quella sporcizia, a 30 anni, come un cane”. Quell’incontro la sbalordì. “Non potevo credere – diceva la dott.ssa Ruth Pfau – che gli umani potessero vivere in tali condizioni”. “Quella visita, i luoghi che ho visto durante la mia permanenza a Karachi, mi hanno fatto prendere una decisione chiave sulla vita”. E la dott.ssa Ruth Pfau prese da allora ogni giorno nuovamente quella decisione. E non perchè, attenzione, uno spirito umanitario, una sorta di nuovo umanesimo, si fosse impossessato di lei, ma per l’urto che quotidianamente alcuni particolari volti, alcune specifiche persone provocavano nella sua vita. “Siamo come in un matrimonio pakistano”, diceva. “È stato un matrimonio combinato perché era necessario. Abbiamo sempre e solo combattuto l’uno con l’altro. Ma non abbiamo mai potuto divorziare, perché avevamo troppi figli”. Oltre 50 mila. Tutti figli amati e voluti della dott.ssa Ruth Pfau.



