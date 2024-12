La storia della musica passa per le sue tappe, per il suo stile che unisce rock e gusto classico per la ‘canzone all’italiana’: Bobby Solo è senza dubbio tra le icone indiscusse della storia della musica italiana e spesso baricentro anche di curiosità da parte degli appassionati per ciò che concerne la sua vita indipendentemente dalle tappe professionali. Oggi, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha avuto modo di presentare al pubblico nuovamente il suo ultimo figlio: Ryan, nato dal rapporto con l’attuale moglie Tracy Quade.

Ryan è stato senza dubbio un regalo ulteriore per la vita gioiosa di Bobby Solo; l’ultimo figlio del cantante, nato dal matrimonio con l’attuale moglie Tracy Quade, lo ha reso felicemente papà per la quinta volta. In un’intervista rilasciata di recente a Vanity Fair, Bobby solo – proprio a proposito del suo ruolo da genitore – ha spiegato: “Non sono stato un buon papà ma ora mi auguro di vivere così a lungo da poter stare il più possibile vicino a mio figlio, Ryan”.