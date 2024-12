Molti lo conoscono come l’Elvis italiano per via del suo spiccato talento nel rock e nel blues. Bobby Solo è uno dei cantanti più famosi del panorama musicale italiano, conosciuto anche all’estero per via del suo contributo artistico dagli anni Sessanta in poi. Di lui il pubblico ha sempre apprezzato il timbro vocale e il carattere frizzante, anche se oggi il cantante ha deciso di ritirarsi ad una vita più tranquilla nella zona di Pordenone. Qui vive insieme a Tracy Quade, la moglie coreana che ha ben 25 anni in meno di lui.

Bobby Solo e la causa con la figlia Veronica Satti/ Il riavvicinamento negli ultimi anni dopo lunghi silenzi

Nata in Corea, Tracy Quade ha lavorato come hostess per tanti anni ed è la seconda moglie di Bobby Solo. Quest’ultimo l’ha sempre definita come una donna molto intelligente, con la quale fa spesso lunghe chiacchierate e che lo stimola molto a livello mentale. Prima di lei, era sposato con Sophie Teckel, ballerina con cui il matrimonio è naufragato nel 1991 e dal quale sono nati ben 3 figli. Nonostante la rottura, Bobby Solo ha sempre definito l’ex moglie come il suo “angelo”, anche perchè madre dei suoi figli.

Bobby Solo e l’incidente in autogrill: “Mi sono spaccato tutto”/ Poi svela: “Con Claudia Mori a ping pong…”

Bobby Solo e la gioia del figlio Ryan con la moglie Tracy Quade: “Vorrei vivere fino a 150 anni”

Bobby Solo vive oggi in un piccolo borgo in Friuli Venezia Giulia, Aviano. Un paesino rustico caratteristico della zona in cui vivere una vita semplice e tranquilla insieme alla moglie Tracy Quade. Ancora oggi, il cantante si dice incredulo che lei abbia scelto proprio lui per passare la sua vita, non comprendendo come possa essersi innamorata così più giovane e bella. Oggi la coppia non è più sola, dato che nel 2013 è nato il primo figlio Ryan in modo totalmente inaspettato.

La nascita di Ryan è stata una vera e propria sorpresa dato che i due avevano provato per anni ad aver figli, tentando anche la strada dell’inseminazione artificiale. Poi, ad un certo punto è successo il miracolo. Oggi Bobby Solo è un papà straordinario, che vive in modo diverso e più adulto la genitorialità. In una recente intervista, il cantante si è detto innamorato della vita e desideroso di vivere per ben 150 anni per stare il più possibile accanto a suo figlio. Insomma, una vita semplice e ricca di soddisfazioni, con un amore a fianco che ormai dura da più di un ventennio.

Tracy Quade, chi è la moglie di Bobby Solo / "Inizialmente ci fu un errore...", storia di un grande amore