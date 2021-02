Sabina e Claudio, Uomini e Donne/ Lui ci riprova, Tina: “Non te ne fre*a niente di..”

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, protagonista di un confronto con il poeta Maurizio, al centro dello studio di Uomini e Donne si accomodano Clauio e Sabina che, nella scorsa puntata del programma di Maria De Filippi, hanno chiuso la frequentazione. Dopo la puntata, però, avendo sentito la mancanza di Sabina, ha provato a riavvicinarsi. “Mi è mancata e le ho mandato un messaggio, ma ho ricevuto il due di picche. Mi hai detto che non credi più a niente, ma io non ti ho detto che i miei sentimenti erano improvvisamente cambiati. Ho capito di aver sentito la tua mancanza e ti ho chiesto di vederci per prendere un caffè. Hai visualizzato, ma non mi hai risposto e da quel momento abbiamo chiuso“, afferma Claudio. “La verità è che a te di questa donna non te ne mai fregato niente perchè un conto è che ti scrivi ‘mi manchi’ ad un’amica e un conto è che lo scrivi ad una donna con cui c’è stato qualcosa. Si vede che non te ne frega niente. Non ti piace, mandala via”, sbotta Tina.

CLAUDIO E SABINA, CONFRONTO A UOMINI E DONNE

Sabina, al centro dello studio, spiega perchè ha preferito chiudere con Claudio non rispondendogli più. “Non credo più a niente. Mi ha umiliato di nuovo. Invece di un messaggio, avrebbe potuto chiamarmi o venire sotto casa visto che stiamo a sette minuti di distanza”, ribatte la dama che non risponde all’accusa di Tina nei confronti di Claudio. A difendere il cavaliere è Maria De Filippi. “Non credo che lui non provi niente per Sabina. Credo che sia un uomo un po’ orgoglioso e permaloso. Lui non si presenta a casa sua perchè è orgoglioso”, spiega la conduttrice. “Ma orgoglio di cosa? Sabina non ha fatto niente di sbagliato“, ribatte Tina. “C’è un aspetto del carattere dei romani che è questo: sono sarcastici, sono ironici, che fanno finta di non stupirsi più di niente, che hanno visto tutti e Claudio è così e credo che anche a Sabina interessi tanto Claudio ed è sprecato buttare via qualcosa di bello“, dice ancora la conduttrice che prova a fari riappacificare i due.



