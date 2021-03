Sabina Meta, sorella di Ermal / “Per lei darei la mia vita”

Sabina Meta è la sorella del famosissimo cantante Ermal Meta. L’artista, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021, ha dovuto fare i conti con la goliardia della sorella, complice de Le Iene per uno scherzo tremendo. Sabina Meta si diverte moltissimo, anche se a tratti appare insofferente per la burla esageratamente movimentata ai danni di Ermal. D’altronde è innamoratissima di lui e dell’altro fratello Rinald; i tre ragazzi hanno instaurato un legame indissolubile e nel corso degli anni ci sono sempre stati l’uno nei confronti dell’altro. E soprattutto tra Sabina ed Ermal si è consolidato un rapporto speciale, destinato a rinsaldarsi anche dopo lo scherzo delle Iene, al termine del quale il cantante si è detto felice di tirare un sospiro di sollievo. “Sono stato sempre molto protettivo con mia sorella”, aveva detto Ermal Meta su sua sorella in un’intervista a Verissimo.

Chiara Sturdà, compagna Ermal Meta/ "Grazie per questo nuovo viaggio insieme"

Ermal Meta su sua sorella Sabina: “per lei darei la vita”

“Era ribelle e non volevo si mettesse nei guai. Così le dicevo non racconterò mai niente a mamma e papà, ma dimmi tutto, raccontami ogni cosa”, aveva raccontato Ermal Meta dalla Toffanin. Insomma da fratello maggiore, il cantante ha sempre tenuto d’occhio Sabina, cercando di essere per lei un buon esempio. A cominciare dai comportamenti e dai piccoli grandi gesti: “In amore è meglio abbondare, per me i miei fratelli sono tutto. Io darei la vita per loro e non esiste una cosa più totalizzante di questa. Mamma è ciò che ha creato il nostro legame sin da piccoli, è stata severa ma è stata una madre stupenda”.

LEGGI ANCHE:

TESTO COMPLETO "UN MILIONE DI COSE DA DIRTI" ERMAL META/ Amore e poesia si fondonoChiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta/ "Amo la gente che sorride.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA