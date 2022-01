Sabina Negri: “Mamma a 53 anni dopo le cure ormonali”/ “Ero sicura di perderlo”

La nuova puntata di Pomeriggio 5 apre una lunga parentesi dedicata alle donne che diventano mamme dopo i 50 anni. In studio e in collegamento Barbara D’Urso ospita alcuni volti noti diventati genitori a questa età, come Carmen Russo e Sabina Negri. È proprio su quest’ultima che la D’Urso pone subito l’accento, annunciando che la donna è diventata mamma a 53 anni.

“Per la prima volta racconta qui in esclusiva della sua bambina”, annuncia la conduttrice che manda in onda un filmato in cui Sabina e sua figlia Bianca Maria si presentano al pubblico di Canale 5. Tornati in studio, Sabina racconta che la gravidanza è arrivata con grande sorpresa. Non aveva infatti mai pensato alla possibilità di diventare madre fino a quando nella sua vita non è arrivato Lorenzo, suo attuale compagno. Da lì la decisione di provare ad avere un figlio.

Sabina Negri mamma a 53 anni: “Non l’ho detto al mio compagno per 5 mesi”

“Vado comunque a fare un controllo ginecologico per capire se sono incinta o in menopausa e ho scoperto di essere in menopausa!”, ha spiegato Sabina Negri a Pomeriggio 5. Per la donna è stata una sorpresa tale da rimanere scettica per molti mesi. A Pomeriggio 5, infatti, ha raccontato di aver tenuto nascosto al suo compagno di essere incinta per ben 5 mesi: “Ero sicura di perderlo”, ha spiegato. “Quando lui l’ha scoperto è rimasto chiuso in bagno per mezzora, poi abbiamo stappato una bottiglia di champagne!” ha raccontato.

