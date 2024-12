Sabrina Colle, chi è la compagna di vita di Vittorio Sgarbi

Le donne non sono mai mancate nella vita del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, che dopo aver messo al mondo i suoi tre figli Carlo, Alba ed Evelina con tre donne diverse, ha saputo ritrovare la felicità con Sabrina Colle, sua compagna di vita da oltre 26 anni. Una relazione che prosegue e ha saputo oltrepassare gli alti e bassi:

“Stiamo insieme da 23 anni e lo abbiamo fatto solo sei o sette volte, è passato molto tempo e, se dovessi farne un racconto dettagliato, lo dovrei affrontare con uno psicanalista: era una cosa buffa, anche disarmonica” aveva raccontato in una vecchia intervista concessa al Corriere della sera Sabrina Colle. Nonostante lo abbia descritto come un traditore seriale, la compagna di vita di Vittorio Sgarbi ha sottolineato una dote per lei divenuta fondamentale con il tempo nell’arco della vita: “Lui sa darmi una cosa di cui ho bisogno, la solitudine”.

Vittorio Sgarbi e le ex compagne prima di Sabrina Colle

Nella vita del celebre critico d’arte le presenze femminili sono sempre state una costante, con Sabrina Colle che ha confidato al Corriere della sera: “Io mi sento come la madre col figlio, la sorella col fratello, lui ha sempre avuto accanto donne più provocanti e sexy di me” le parole della compagna di vita di Vittorio Sgarbi.

Tra i flirt del noto personaggio televisivo troviamo anche Elenoire Casalegno: “E’ durato un tempo breve, io sono stato un palcoscenico in cui lei è apparsa al mondo ed è apparsa una meraviglia” le parole di Vittorio Sgarbi che ha avuto una frequentazione anche con Marina Ripa di Meana, oltre a mettere al mondo i suoi tre figli con tre donne diverse, la prima è stata la stilista Patrizia Brenner, poi la cantante albanese Kozeta, mentre Evelina è nata dalla relazione con una donna torinese.

