Sabrina e Diego: chi è la probabile coppia di Uomini e Donne

Tra i protagonisti delle puntate del trono over della stagione di Uomini e Donne in corso ci sono Sabrina e Diego. La dama è arrivata in trasmissione nella scorsa stagione e ha avuto diverse frequentazioni che, però, sono finite. Sabrina che è arrivata nel parterre dopo aver perso il compagno che le ha lasciato un dolore enorme, prova a mettersi in gioco anche dopo una cocente delusione come accaduto nell’attuale stagione dopo la scelta di Gabriele di chiudere la loro frequentazione. Attualmente, Sabrina sta uscendo con Diego con cui c’è stato un feeling immediato sin dal primo appuntamento.

Il rapporto tra i due, però, ha attraversato diverse fasi. Dopo aver avuto incontri fisici, di fronte ad un sentimento più profondo da parte di Sabrina, Diego ha fatto un passo indietro non volendo concedere l’esclusiva. Il cavaliere, poi, è tornato sui propri passi.

Sabrina e Diego: lui rifiuta la conoscenza con una dama

Dopo essere uscito con altre dame in seguito alla fine della frequentazione con Sabrina, Diego ha chiesto alla dama di riprovarci. Inizialmente, Sabrina, per non bruciare il rapporto, ha chiesto di non avere alcun contatto fisico dando priorità ad una conoscenza più profonda. Una scelta che, a quanto pare, sta dando i suoi frutti perché nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 28 gennaio 2025, Diego fa un gesto importante per Sabrina.

Maria De Filippi, infatti, annuncia la presenza di una dama giunta in trasmissione esclusivamente per conoscere il cavaliere. Quest’ultimo, però, per non rovinare nuovamente il suo rapporto con Sabrina, decide di non trattenerla. E’ un gesto che anticipa l’esclusiva che il cavaliere potrebbe concedere a Sabrina?