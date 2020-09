Sabrina Ferilli: “Maria De Filippi? Non si regola!”/ “Mi ha tolto qualsiasi autore!”

Sono le regine di Tu sì que vales oltre che grandi amiche anche nella vita vera, ma non molti sanno che tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi ci sono spesso dei litigi, talvolta anche duri. Lo conferma proprio l’attrice romana in un’intervista rilasciata a Davidemaggio.it, dove ammette che, in qualche occasione, si è anche rifiutata di parlare all’amica. D’altronde la De Filippi ci ha pi volte mostrato di cosa è capace quando si parla di scherzi all’amica (come dimenticare quelli in diretta al serale di Amici?). “C’è un’amicizia e una fiducia per la quale le permetto di fare e dire delle cose che non permetterei a nessuno.” ha premesso allora la Ferilli, “E’ una cosa reciproca. Ma le angherie le fa lei, io gioco in remissione.” ha ammesso l’attrice.

Sabrina Ferilli e quel retroscena su Maria De Filippi: “Regna l’omertà”

Quando però le è stato chiesto se le vada bene essere vittima degli scherzi dell’amica, Sabrina Ferilli è sbottata: “No no, alcune cose mi stanno proprio sul caz*o.” Così ammette che “Ci sono un paio di puntate in cui non le ho più rivolto la parola per quello che ha fatto. Fa delle cose che non si regola quella lì.” Così racconta un altro piano messo a segno da Maria De Filippi ai suoi danni: “Poi regna l’omertà. Sai che ha fatto?! Mi ha tolto qualsiasi autore in maniera tale che io non sappia nulla.” E spiega infatti che “Se faccio una domanda, ha imposto a tutti gli altri di dire che non sanno niente. Sono in balia sua e degli autori che le vanno dietro.”



