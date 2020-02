Sabrina Ferilli/ Perseguitata da uno stalker ma.. (C’è Posta per Te)

La ruota gira e poi si torna a casa, lo stesso vale per Sabrina Ferilli che ha preso un po’ le distanza dalla tv in quest’ultimo periodo annunciando che tornerà solo quando ci sarà un progetto interessante, un ruolo che saprà stuzzicarla, ma, fino ad allora i fan potranno ritrovarla, reduce dall’esperienza come regina della giuria popolare di Tu Si Que Vales, come ospite alla puntata di C’è Posta per Te di oggi, 15 febbraio, alla corte dell’amica Maria De Filippi. Insieme a lei, come rivelato nel promo ci saranno anche i colleghi giudici di Tu Si Que Vales, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli ha avuto una stagione molto fortunata con Tu Si Que Vales e l’amica e collega di sempre Maria De Filippi ha colto l’occasione qualche settimana fa nel corso di un’intervista per chiedere a Sabrina per la prossima stagione che sarà in onda a partire da settembre 2020 ma senza ottenere un vero e proprio sì come risposta visto che molto dipenderà dagli impegni con la recitazione dell’attrice.

SABRINA FERILLI PERSEGUITATA DA UNO STALKER MA…

Intanto, nei giorni scorsi, Sabrina Ferilli è stata protagonista anche della cronaca. Il 4 febbraio i giornali, in primis la Repubblica e Il Fatto Quotidiano, hanno dato spazio a una notizia di cronaca giudiziaria che ha coinvolto la Ferilli. L’uomo di 69 anni che per 5 anni ha compiuto atti persecutori o di stalking nei confronti della showgirl romana è stato infatti condannato in primo grado a un anno di reclusione. L’uomo, chiamato a spiegare le motivazioni del suo gesto, ha affermato che per volontà dei marziani aveva deciso di cercare la Ferilli per avere un contatto con lei. Ancora l’attrice non ha pubblicamente commentato la questione ma qualche tempo fa aveva detto in un’intervista quanto la situazione fosse stata pesante e traumatica. Il 18 gennaio scorso la Ferilli ha fatto preoccupare i suoi fan e ammiratori per la foto pubblicata su Di Più Tv in cui indossava una mascherina chirurgica sia sulla bocca che sul naso. I fan hanno subito pensato al peggio ma le fonti vicine alla showgirl hanno confermato che l’attrice stava bene e si trattava di un gesto per evitare il contagio di un raffreddore al compagno e agli amici.

