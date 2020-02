Sabrina Ferilli, condannato stalker/ “Gli alieni mi dissero di fare ses*o con lei…”

Lo stalker di Sabrina Ferilli è stato condannato ad un anno di carcere, pena sospesa. La pm Daniela Cento, che aveva ottenuto la misura del divieto di avvicinamento all’attrice, aveva chiesto tre anni e tre mesi di reclusione. L’incubo della Ferilli è cominciato addirittura nel 2009, ma col passare dei mesi è diventato sempre più angosciante. Carlo Neri, questo il nome dello stalker oggi 69enne, aveva cominciato a seguire l’attrice, le diceva di essere suo grande ammiratore e di aver scritto dei copioni cinematografici per lei. Ma poi aveva cominciato a farsi trovare sotto casa sua, almeno due volte a settimana, con un fiore in mano. «Le cantavo canzoni, volevo offrirle dei fiori, non ho minacciato nessuno», ha dichiarato lui in aula, come riportato da Il Messaggero. Ma Sabrina Ferilli ha raccontato che l’uomo era diventato ossessivo, tanto che aveva iniziato ad avere paura. Ad esempio, una volta tornando a casa l’aveva trovato vestito con una tuta celeste e una spada giocattolo in mano. «Mi mandano i marziani», aveva detto lui, che in aula ha raccontato di essere esperto di ufologia.

SABRINA FERILLI, STALKER CONDANNATO “ALIENI MI DISSERO DI FARE SES*O CON LEI”

«Mi mandano i marziani, mi hanno ordinato di unirmi sessualmente a te per la sopravvivenza della razza umana». Così lo stalker si è rivolto in un’occasione a Sabrina Ferilli. Di fronte al rifiuto dell’attrice e al suo tentativo di fuga, lui le aveva pure urlato: «Sei una distruttrice dell’umanità!». Altre volte invece l’aveva strattonata e afferrata per un braccio, mentre una volta aveva provato ad entrare nel palazzo. Ma Carlo Neri, come riportato da Il Messaggero, aveva pure cercato l’attrice in un bar dove lei andava a fare colazione raccontando ai dipendenti di essere un regista e di aver scritto dei copioni da sottoporle. Un’altra volta invece aveva bloccato l’auto dell’attrice in mezzo alla strada. Ma aveva pure fermano alcuni collaboratori dell’attrice dicendo loro di salutare Sabrina Ferilli e abbracciarla per lui. Agli atti sono finite alcune lettere deliranti inviate dall’uomo in cui dichiarava il suo amore e ribadiva di aver ricevuto ordini dagli alieni. «Vorrei sposarti secondo il rito di santa romana chiesa», le disse. L’attrice comunque non ha chiesto risarcimenti.

