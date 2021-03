Sabrina Ferilli/ Scherzo ad Amici 2021 e dramma: “Scegli il tuo posto ed elimina..”

Sabrina Ferilli ad Amici 2021 vittima di uno scherzo della De Filippi

Potevamo iniziare un nuovo serale di Amici senza avere Sabrina Ferilli ospite o protagonista? Il sodalizio tra l’attrice e Maria de Filippi continua e anche se quest’anno l’attrice non sarà presenza fissa (per fortuna) del programma, questa sera sarà chiamata a vestire i panni di giudice speciale. Ormai l’attrice è un po’ un prezzemolino dei programmi della sanguinaria che l’ha convinta ad unirsi a Tu si que Vales e che questa sera ad Amici 2021 la farà arrivare in studio per iniziare il suo dramma, un altro scherzo di cui l’attrice rimarrà vittima, come sempre d’altronde. Secondo le anticipazioni sembra che la Ferilli sia chiamata dalla conduttrice a scegliere un posto tra i giudici ed eliminarne uno, ovvero mandare via uno tra Stash, Stefano de Martino ed Emanuele Filiberto. Cosa deciderà di fare a quel punto e come si evolverà il siparietto?

Sabrina Ferilli protagonista di Svegliati amore mio

Sembra che dovremo attendere il serale di questa sera per scoprire cosa andrà in onda e cosa no ma, intanto, Sabrina Ferilli prenderà posto al programma anche per un altro motivo importante ovvero il lancio della sua nuova fiction in onda dal 24 marzo su Canale5. Svegliati amore mio è il titolo del nuovo progetto che la vedrà protagonista da mercoledì e proprio questa sera l’attrice ne racconterà la trama ospite dell’amica Maria de Filippi che più volte l’ha spinta a mettersi in gioco anche in tv e non solo davanti ad una macchina da presa. Cos’altro combineranno le due? E’ ancora presto per dirlo ma sicuramente non mancano i colpi di scena quando si tratta di loro.

