Sabrina Ferilli spaventata a Tu si que vales “Lo uccido”/ Maria: “Ti arresteranno”

Momenti di tensione per Sabrina Ferilli a Tu sì que vales. Nel corso della terza puntata del programma del sabato di Canale 5, la portavoce della giuria popolare è stata chiamata in causa da un concorrente che ha chiesto il suo aiuto per una prova. André Blake si è presentato come illusionista venticinquenne tedesco, proveniente da Norimberga, esperto nella giocoleria acrobatica pericolosa. Maria De Filippi ha proposto subito a Sabrina Ferilli di aiutarlo. L’attrice, seppur titubante, non si è fatta pregare e si è messa a disposizione del concorrente che ha quindi illustrato il suo numero: a lei la scelta di alcune corde da sganciare alle quali corrispondevano delle spade che sarebbero poi ricadute su di lui. Una sola di queste, però, sarebbe stata per lui mortale.

Sentite queste parole, Sabrina si è quasi tirata indietro, timorosa di poter addirittura uccidere il concorrente. “È una questione di vita o di morte, ma soprattutto di intuito femminile. Metterò la mia vita nelle tue mani”, ha d’altronde incalzato lui, aumentando la sua preoccupazione. E Maria De Filippi? Ovviamente ha stuzzicato ancor di più l’amica, dicendole “Al massimo ti arresteranno per omicidio”. Per fortuna tutto è finito per il meglio.

