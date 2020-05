Sabrina Ferilli spaventata a Tu si que Vales/ Maria De Filippi ride, lei “Caz*o fai?”

Pubblicità

Anche stasera, nell’appuntamento di Tu si que vales in onda in replica oggi 6 maggio, non mancheranno le risate. Ha infatti inizio stasera una scenetta che si ripeterà poi anche nelle prossime puntate e che ha come protagonista Sabrina Ferilli. Arriva infatti sul palco Nebula, un’inquietante ragazza che porta con se una bambola vestita allo stesso modo. Nebula porta sul palco un numero horror e prende di mira proprio la Ferilli, alla quale consegna un bigliettino che, a differenza di quello dato agli altri giudici, non brucia. “Loro ti vogliono” si legge allora sul biglietto di Sabrina, che viene invitata dall’inquietante Nebula a salire sul palco assieme a lei. Sabrina si accomoda su di una sedie ed è qui che inizia il vero spavento.

Sabrina Ferilli terrorizzata da Nebula a Tu si que vales

Intanto, dalla parte opposta del palcoscenico, c’è chi se la ride di gusto e in modo irrefrenabile. Maria De Filippi è davvero divertita dalla scena che vede protagonista l’amica Sabrina Ferilli che, nel vederla, sbotta: “Caz*o ridi!” Ma le sorprese sono appena cominciate: Nebula non è da sola sul palco ma le sue “gemelle” si nascondono sotto lenzuola e sede, facendole “gelare il sangue” e portandola ad urlare e spaventarsi più volte, soprattutto quando, sul finale, vanno via anche le luci in studio.



