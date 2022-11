Sabrina Ferilli “vola” a Tu si que vales/ “Pensavo di morire”. E Maria De Filippi…

Comincia subito con i brividi la puntata di Tu si que vales, soprattutto per Sabrina Ferilli. I primi ad esibirsi sono stati due giovani sui pattini, gli “Skating tibertis”. Non un’esibizione tradizionale la loro, perché hanno ballato e pattinato su una pedana. Al termine della loro esibizione, il giovane, che ha fatto letteralmente volare la sua partner, ha coinvolto Sabrina Ferilli, comprensibilmente titubante, vista la sua mancanza di esperienza e i rischi che poteva correre. “Che bravi”, aveva detto accogliendoli. Poi però è stata invitata a salire sulla pedana. “Ma che siete matti? Mica metto i pattini. Guardate… che faccio?”, la sua reazione. Poi l’attrice ha cominciato a chiedere aiuto a Maria De Filippi.

Sabrina Ferilli sotto choc dopo esibizione a Tu si que vales

“Credo che voglia farti girare. Ti sei alzata tu Sabrina, io non lo farei. Non hai sicurezza, non hai niente”, ha risposto Maria De Filippi. “Come fine carriera è carino”, l’ha provocata Teo Mammuccari a Tu si que vales. Sabrina Ferilli si è lasciata convincere ed è stata presa in braccio dal pattinatore, che l’ha fatta volare e urlare, visto che l’attrice si è lasciata andare alle sue paure. “Oddio, pensavo di morire”, ha confessato l’attrice al termine della sua esibizione, raccontando che ad un certo punto le è sembrato che la pedana si piegasse. Infatti, è andata così veloce che quando si è fermata faticava a mantenere l’equilibrio, tra le risate invece degli altri giudici.

