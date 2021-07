Sabrina Ghio dopo l’operazione “Non dormo”/ Cos’ha? “I risultati della biopsia…”

Sabrina Ghio, con una serie di storie pubblicate su Instagram, torna a parlare della propria salute dopo l’operazione subita qualche settimana fa. L’ex tronista di Uomini e Donne che sta ricevendo tantissimi messaggi di affetto da parte dei fans, confessa che non sta vivendo un bel periodo. Sabrina sperava di poter vivere un’estate più serena, ma tutto è stato rinviato di qualche settimana. “Sono stati giorni duri. Uno dei miei pregi è mascherare per cercare di andare avanti, poi però non dormo, alle 4 di notte, alle 5 mi giro e mi rigiro nel letto”, ha raccontato sui social l’ex tronista. Sabrina Ghio, poi, svela cosa le ha detto il medico dopo l’operazione subita.

“I risultati sono arrivati un paio di giorni fa…io mi sono data del tempo per metabolizzare la cosa…perché, in realtà, quando mi ha chiamato il dottore, sono andata in totale panico e sono rimasta senza parole. La biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato, questo problema è presente già da un anno e io è un anno che faccio visite e test e nessuno aveva riscontrato il tutto”, ha aggiunto Sabrina in una serie di storie su Instagram.

Sabrina Ghio: “Speriamo si blocchi tutto”

Sabrina Ghio dovrà aspettare ancora qualche settimana prima di avere nuove notizie sulla sua salute. “Quindi è tutto rimandato ad agosto. Io speravo di avere delle belle notizie, speravo mi dicesse: ‘Goditi quest’estate’. Invece devo sperare che il laser abbia bloccato tutto e che sia finito, altrimenti dovrò rioperarmi. Ci penserò quando sarà”, ha concluso Sabrina che sfoggia il suo bellissimo sorriso mostrandosi sempre serena e felice. Al suo fianco, in questo momento, c’è la figlia Penelope, il fidanzato, la famiglia, tutti gli amici, ma anche i fans che non perdono occasione per dimostrarle affetto.

