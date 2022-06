Sabrina Ghio, “Ecco la mia pancia dopo il parto”/ La replica agli haters che…

Sabrina Ghio si mostra sui social dopo il parto, il post che fa riflettere

Sabrina Ghio sfida i pregiudizi. A distanza di qualche settimana dal parto, Sarina Ghio è tornata a mostrare la sua pancia sui social. La neomamma ha voluto lanciare un messaggio importante ai suoi followers sottolineando come sia importante accettarsi senza badare alle critiche. In un lungo post a corredo di foto e video, Sabrina Ghio ha scritto: “Fregatevene e parliamone, è importante parlare di accettazione, del rispetto del tempo per se stesse, per noi stesse”. La nascita della figlia Mia avuta dal compagno Carlo Negri è stata una gioia immensa per Sabrina che ha dovuto affrontare dei problemi di salute. Sabrina Ghio si è mostrata in lingerie davanti allo specchio spiegando di aver dovuto affrontare tante critiche durante la sua seconda gravidanza.

Per Sabrina è stato difficile all’inizio mandare giù i commenti di chi la criticava per i kg presi ma poi ha spiegato di aver imparato la lezione: “In questa seconda gravidanza, tanto sognata, ardentemente voluta, e con le unghie e con i denti strappata alle tante peripezie che non sempre mi hanno fatta stare tranquilla come avrei dovuto, sono state tante le cose che non avrei voluto sentirmi dire e che invece da bocche indiscrete mi sono state dette.. una tra tante “ora però che sei più grande è difficile perdere i kg della gravidanza, devi stare attenta, non hai più quell’età lì”… Boccone amaro? Si! E poi pensavo… Ci interessano davvero le opinioni non richieste? No”, ha scritto.

Sabrina Ghio lancia un messaggio importante: “Fregatevene…”

Sabrina Ghio ha deciso di mostrarsi proprio per dare un messaggio importante a chi la segue sui social. Le opinioni importanti sono quelle delle persone che dimostrano di volerci stare accanto, ha sottolineato. Sabrina Ghio ha scritto: “Non deve importarci ciò che dicono le persone, deve importarci solo l’opinione di chi ci ama e di chi con noi condivide i momenti”.

Secondo Sabrina Ghio a mancare è la solidarietà tra donne. I commenti negativi che ha ricevuto in questi mesi riguardo il peso sono arrivati soprattutto da donne e per questo motivo Sabrina Ghio ha aggiunto: “Questa è la mia pancia dopo un giorno dal parto e dopo quasi 10 giorni dal parto naturale, qualcuno dirà “eccone un’altra che vuole farci la lezione”, io sapete invece cosa vi dico? Fregatevene e parliamone, è importante parlare di accettazione, del rispetto del tempo per se stesse, per noi stesse. Non smetterò mai di parlarne a meno che un giorno non vedrò tutte le donne solidali e unitamente convinte che ognuna ha i suoi tempi, ognuna ha la proprie priorità ed esigenze e soprattutto ognuna di noi è libera di fare ciò che vuole nel rispetto del prossimo”. Tante donne hanno manifestato gratitudine nei confronti di Sabrina che ha focalizzato l’attenzione su un tema importante. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi rivolto un pensiero alla figlia Mia: “Ora torno da Mia che questa pancia adesso un po’ molle e sformata l’ha amata dal primo momento, proprio come me”.

