Sabrina Ghio/ L’ex di Uomini e Donne svela la data delle nozze con Carlo Negri

Sabrina Ghio: dall’amore per Carlo Negri alla proposta di matrimonio

Sabrina Ghio è nota per essere un’ex ballerina di Amici e poi essere salita sul trono di Uomini e Donne. La sua esperienza nel dating show, condotto da Maria De Filippi, non è finito in modo positivo. Dopo un periodo di sofferenza, l’ex tronista ha ritrovato la felicità con Carlo Negri con cui ha anche creato una bellissima famiglia.

La coppia è diventata genitore della loro prima figlia, la piccola Mia, nata il 7 giugno di quest’anno. L’ex ballerina però era anche mamma di Penelope, frutto dell’amore con l’ex Federico Manzolli. Tra Sabrina e Carlo le cose sono andate a gonfie vele, tanto da decidere di voler convolare a nozze. L’imprenditore, durante una cena con gli amici e parenti più cari, si è inginocchiato e ha chiesto all’ex tronista di sposarlo con una romantica proposta di matrimonio.

Sabrina Ghio annuncia la data e la location delle nozze

Dopo la romantica proposta, l’ex ballerina ha voluto condividere con i suoi follower i dettagli delle nozze. D’altronde Sabrina Ghio è solita postare diverse foto e video della sua vita privata. L’ex volto di Mediaset non ha mancato di pubblicare la nascita della sua piccola Mia, e di mostrare le sue emozioni.

Ora la bella ex tronista, torna sui Instagram e, nelle storie, rivela la data del matrimonio e anche la location: la coppia dirà “sì” il 27 agosto in Puglia. Non ha rivelato ulteriori dettagli sulle nozze e sui preparativi ma, sicuramente, non mancherà di documentare il giorno più importante della sua vita; esattamente come nel caso della nascita della sua seconda figlia. Dopo un periodo in cui ha avuto gravi problemi di salute, l’influencer torna ad essere felice e si prepara a vivere una delle emozioni più grandi nella vita di una donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A B R I N A G. (@sabrinaghio)













