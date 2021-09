Sabrina Ghio, malore ad un evento/ Come sta? “Ci stavo lasciando le penne”

Malore per Sabrina Ghio nel corso di un evento a cui ha partecipato a Milano. Dopo due anni senza la possibilità di partecipare ad eventi a causa della pandemia, Sabrina Ghio si è recata a Milano per partecipare ad una serata insieme ad altre ragazze della sua serata. Bellissima, con un outfit e un make up perfetti, Sabrina ha dovuto fare i conti con un malore improvviso che l’ha costretta a sdraiarsi per terra ricevendo, fortunatamente, l’aiuto delle persone che erano con lei.

“Ieri sera, dopo due anni di stop agli eventi causa Covid pensavo di godermi un po’ di Milano, invece nulla, mi sono sentita male e ho passato metà del tempo dietro un camion sdraiata per terra a gambe alzate“, racconta l’ex tronista di Uomini e Donne condividendo una serie di storie su Instagram.

Sabrina Ghio, mentre gli altri invitati alla festa si divertivano, si è così ritrovata sdraiata per terra mentre provava a riprendersi. L’ex tronista, nel raccontare i dettagli del malore svelando anche di aver rimesso, cosa che non le accade mai, ha raccontato di aver cominciato ad assumere dei farmaci molto forti dopo aver ricevuto l’esito delle ultime analisi a cui si è sottoposta.

“Sono arrivate le analisi che tanto aspettavo, non ve ne ho parlato proprio per evitare, ma alla fine diventa inevitabile non dirlo, ve la faccio stretta, sono sotto una terapia di due farmaci molto forti, da quattro cinque giorni, tant’è che non mi sento proprio bene. […] Ieri abbiamo rischiato il dramma”, ha aggiunto sui social. Fortunatamente, Sabrina si è poi ripresa ed oggi ha raccontato tutto ai suoi followers che la seguono con affetto.

