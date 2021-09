Sabrina Ghio rompe il silenzio sulla malattia/ “Devo sottopormi a degli esami”

Sabrina Ghio rompe il silenzio sulla malattia raccontando ai followers, attraverso una storia pubblicata su Instagram, l’evoluzione della situazione. Lo scorso giugno, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sottoposta ad un’operazione chirurgica. “Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata…Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene!”, aveva scritto all’epoca. Dopo essersi ripresa dall’operazione, Sabrina si è concessa qualche giorno di vacanza con il compagno Carlo Negri e la figlia Penelope.

Per lei è stata un’estate magica coronata dalla proposta di matrimonio ricevuta durante una serata speciale. Circondata dall’amore delle persone che le vogliono bene, Sabrina sta continuando a sottoporsi a tutti i controlli necessari godendosi i momenti di relax insieme alla sua famiglia. Di fronte alle domande dei followers, però, l’ex tronista ha deciso di dare aggiornamenti sulla sua salute.

Sabrina Ghio sulla malattia: “I risultati degli esami arriveranno tra qualche settimana”

Con un post pubblicato tra le storie di Instagram, Sabrina Ghio ha fornito aggiornamenti sulla malattia. “Oggi sono stata assente e silenziosa. Ogni tanto i pensieri si fanno sentire, mi travolgono, mi sento come fossi in una lavatrice, allora mi accorgo che quando accade questo io faccio finta di nulla”, esordisce l’ex tronista a cui i fans dimostrano quotidianamente tanto affetto.

“Devo sottopormi a degli esami, i risultati arriveranno tra qualche settimana. È come se vivessi due vite, quella dentro di me con le mie paure e quella che vivo con gli altri con il sorriso!”, ha aggiunto. Successivamente, la Ghio ha pubblicato una foto in cui annuncia di aver fatto gli esami . “Visita fatta. Come al solito dobbiamo aspettare i risultati”, conclude.



