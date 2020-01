Sabrina Ghio “non l’ho data a Vieri e Muccino”/ “Silvio si inc*zzò, mi scaricò e…”

Ogni puntata di Rivelo si dimostra essere ricca di contenuti e nuovi racconti su alcuni personaggi dello spettacolo. Sabrina Ghio è stata ospite di Lorella Boccia nella puntata del 23 gennaio 2020 e ha raccontato tanti aneddoti riguardanti la sua vita privata e ciò che è successo dopo Amici. Ma non solo: tanti racconti sui flirt con attori, calciatori e personaggi dello spettacolo. Corteggiamenti che lei ha rifiutato per coerenza con la sua persona. Spuntano due nomi molto interessanti nel corso dell’intervista: Silvio Muccino e Bobo Vieri. Il primo conosciuto durante il suo periodo di esordio al teatro, l’altro poco tempo dopo. “Si tratta di cose passate”, ha spiegato la Ghio, ma ciò non toglie che il pubblico sia molto curioso di quanto accaduto.

Sabrina Ghio: “Ho rifiutato il corteggiamento di Muccino e Vieri”.

“Datela come se non fosse la vostra…”, scherza la ballerina Sabrina Ghio: “Chi mi conosce lo sa. Vivo in un mondo dove tutti sono disposti a dare qualcosa agli altri”. Motivo per cui ha rifiutato le avance di Bobo Vieri: “Ho dato il due di picche a Vieri, tante sarebbero andate con lui a Miami. È stata una cosa simpatica, ma è stato un due di picche. È successo tanti anni fa”. “Viviamo in un mondo in cui tutti arrivano per altri meriti, perché si sono fatti aperitivi, cene, si fanno il politico o un parente legata al politico”. Poi arriva il racconto dell’aneddoto su Muccino: “Ho dato anche il due di picche a Silvio Muccino. lavoravo in teatro e mi arrivarono delle rose rosse con un biglietto firmato con S. Neanche lì fui furba. Mi invitò ad uscire con lui e mi portai tutti i miei amici gay per proteggermi. Lui voleva solo bere, ci fu un corteggiamento ma non ho mai ceduto. Forse solo un bacio, eravamo a Genova. Lui provò a baciarmi ma io lo respinsi e mi cacciò. Si arrabbiò, in quel momento non era abituato ad essere rifiutato”.

