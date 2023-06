Sabrina Ghio, toccante dedica alla figlia Mia che compie un anno/ “Ci hai completati”

Sabrina Ghio festeggia il primo compleanno della figlia Mia: “Ci hai completati entrando nella nostra famiglia”.

Sabrina Ghio ha festeggiato il primo compleanno della figlia Mia, avuta il 7 giugno del 2022 con Carlo Negri a cui ha detto di sì lo scorso anno in Puglia per ben due volte (ha voluto per loro due cerimonie a distanza di pochi giorni). Assieme al marito ed alla primogenita Penelope di 9 anni, avuta dall’ex Federico Manzolli, Sabrina Ghio ha organizzato una festa coi fiocchi. La 37enne ha condiviso le foto sul social e ha raccontato il party speciale. “Bambina mia, non potremmo mai farti un regalo così straordinario come quello che ci fai tu da un anno. Ci hai completati entrando nella nostra famiglia. Buon primo compleanno amore mio!”, ha scritto su Instagram l’influencer.

Nel salone di casa l’ex ballerina di Amici ha voluto cup cake, macaron, dolcetti in pasta di zucchero, tutto nei colori tenui del rosa e del bianco. Su alcuno di legge ‘one’, uno. Anche la torta è rosa, con tanto cioccolato dentro. “Grazie Signore per questo dono così grande, manca Penny per essere al completo”, ha aggiunto nelle sue storie Sabrina Ghio. Mia ha indossato un abitino classico a maniche corte a sfondo bianco, con tanti fiorellini ‘pink’.

Sabrina Ghio aveva affrontato tre aborti spontanei e un intervento a causa del Papilloma Virus

Sabrina Ghio aveva annunciato di essere incinta della seconda figlia sui social a gennaio del 2022: “Dopo tanto dolore finalmente sei qui con noi”, aveva scritto l’influencer, dando la notizia della gravidanza. L’influencer, ospite a Verissimo, aveva spiegato di aver affrontato tre aborti spontanei e un intervento, a causa del Papilloma Virus, prima di riuscire a rimanere incinta di Mia, dalla relazione con Carlo Negri: “Per fortuna l’abbiamo preso in tempo e oggi sto bene“. L’ex ballerina aveva svelato di aspettare una bambina: “Sono felicissima sia femmina, non per me, ma per mia figlia Penelope che voleva tanto una sorellina”.

Sabrina Ghio aveva poi raccontato sui social: “Ho fatto finta di non stare troppo male, ho fatto finta di non guardare la sofferenza negli occhi di tuo padre”, aggiungendo: “Adesso quando ti guardo dimentico tutto. Sei una gioia troppo grande da far capire”. L’influencer aveva voluto lanciare un messaggio alle donne che si trovano a vivere lo stesso dolore: “Purtroppo si parla poco di queste cose e noi donne non siamo a conoscenza di quanto spesso tutto ciò accade Non sentiamoci sole e non pensiamo che sia colpa nostra. Trovate il coraggio di perseverare. Noi l’abbiamo fatto e adesso stringiamo tra le braccia il nostro arcobaleno”

