Chi è la moglie di Alessandro Gassman? Il suo nome è Sabrina Knaflitz ed è molto riservata e spesso lontana dalle telecamere. Nessuno è mai riuscito a strapparle un’intervista ed è molto difficile che il suo volto compaia sulle pagine di gossip. In ogni caso si può scoprire qualcosa grazie al marito, famoso attore considerato tra gli uomini più sexy del nostro paese. Nata nel 1968 a Roma, Sabrina Knaflitz sa parlare ben tre lingue oltre all’italiano: grazie ai suoi studi universitari conosce l’inglese, il francese e il tedesco.

Come il marito, Sabrina Knaflitz è un’attrice di professione. Attentissima alla privacy, di lei si sa poco se non della sua carriera. Ha infatti recitato nel film “I picari” quando era ancora giovanissima, mentre diverso tempo dopo l’abbiamo vista nella pellicola di Leonardo Pieracciosi, “I laureati“. Nel 2001 recita invece nel film “Tuttapposto“, poi abbandona il ruolo di interprete e si allontana totalmente dai riflettori. Sabrina Knaflitz non ha i social e non si è più vista nè sul grande nè sul piccolo schermo.

Alessandro Gassmann ha sempre parlato della moglie con grande stima, dicendo che è Sabrina Knaflitz a prendere le decisioni in casa. Non solo, l’attore ha spiegato che la moglie ha deciso di allontanarsi dal cinema per stare accanto alla famiglia. “Credo che fra me e Sabrina duri perché ci amiamo con intelligenza e complementarità“, ha spiegato Gassmann, per poi ammettere che nonostante la loro sintonia mentale, i due litigano spesso, o come dice lui, “parecchio e non stancamente“. In ogni caso, Sabrina Knaflitz e Alessandro Gassmann si conoscono da ormai trent’anni ed è proprio lei la madre di Leo Gassmann, che oggi segue le orme del papà attore.

Nel 2011, Alessandro Gassmann aveva concesso un’intervista al settimanale Oggi parlando di Sabrina Knaflitz come l’amore della sua vita. Secondo quanto raccontato dal divo, è proprio lei che si occupa della casa e di tutto il resto. “Oltre al bene c’è la stima, è una donna che vale e non sgomita per stare in primo piano“, aggiunge l’attore. Lei, riservata e schiva, adora la poesia ed è una grande appassionata di Alda Merini, Emily Dickinson e di Wisława Szymborska. Alessandro Gassmann aveva poi raccontato a La Repubblica quale fosse il segreto della loro relazione, le risate: “Credo il segreto della nostra relazione sia che Sabrina è la persona che mi fa più ridere al mondo, e la cosa è reciproca“.