Sabrina Marciano, chi è?/ Attrice: “Ho lavorato con Johnny Dorelli, un gran signore”

Sabrina Marciano è fra gli ospiti odierni di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai Uno, per portare allegria e musica all’interno del programma, durante il quale saranno proposte alcune performance tratte dal musical “Mamma Mia!”, in cui l’attrice interpreta il ruolo della protagonista femminile Donna Sheridan. Fin dagli esordi, Sabrina Marciano ha avuto la possibilità di collaborare con Johnny Dorelli o Gino Landi, con cui ha svolto proprio il suo primo spettacolo. Parlando delle sue prime esperienze con Dorelli, ha ammesso: “Ho lavorato con lui per più di quattro anni e ha competenza su tutto. È un artista generosissimo, un gran signore raro e prezioso, direi”.

All’interno del musical che sta riscuotendo tantissimo successo in Italia, “Mamma Mia!”, appunto, Marciano ha rivelato di vivere “un’opportunità magnifica e una grande responsabilità”, soprattutto nei confronti degli spettatori che hanno visto il film in cui recita la diva Maryl Streep: “L’asticella è posizionata in alto e non posso cadere”.

Sabrina Marciano, vita privata lontano dagli schermi

Ma chi è Sabrina Marciano? Della sua vita privata si sa molto poco, se non che l’attrice è nata a Formia e, dopo aver studiato recitazione, canto, danza moderna e classica, ha lavorato in televisione e nel 2014 ha iniziato la sua collaborazione con Massimo Romeo Piparo, il quale l’ha diretta in diversi musical, tra cui Billy Elliot e Mamma Mia!.

Sul profilo Instagram di Sabrina Marciano si nota come la donna preferisca tenere la sua vita privata lontano dai social network, dedicati interamente al teatro e al suo lavoro. Durante un’intervista al settimanale “Top”, la donna ha però ammesso di non essere troppo preoccupata per lo stile di vita che il suo lavoro la porta a fare, perché attraverso i nuovi mezzi di comunicazione riesce a rimanere in contatto con tutti i suoi affetti, convinta che “chi mi vuol bene davvero, comprende il mio tipo di vita”.

