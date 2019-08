SABRINA MARTINENGO E NICOLA TEDDE A LETTO INSIEME/ “Pagati per la foto?”

La foto postata su Instagram da Simona Martinengo e Nicola Tedde ha fatto storcere il naso a più di qualche fan. Sul popolare social network, l’ex coppia di Temptation Island ha pubblicato uno scatto molto intimo, che ai più non è piaciuto. Le critiche non sono tardate ad arrivare: “Ma vi hanno pagato, per fare ‘sta foto, immagino”. E un altro si accoda: “Vorresti fare un viaggio in Rwanda per capire la realtà della vita?”. A detta di alcuni, infatti, Sabrina ostenterebbe fin troppo. Il post, con didascalia “casa dolce casa”, piace a oltre 3.500 persone. E a proposito di casa, c’è chi le chiede dove ha preso il tappeto, domanda a cui risponde citando il marchio in questione. Che sia un post sponsorizzato? Più in basso, Jessica Battistello porta la discussione su toni più romantici: “Quando l’amore è l’unica cosa che conta”. Un follower ne approfitta per farle una domanda: “Ma poi com’è andata a finire la storia del matrimonio rinviato? Avete perso la caparra, o ve l’hanno restituita per necessità virtù?”. Probabilmente non lo sapremo mai.

La storia di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde

A parte il grosso scivolone stilistico, quella di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde è notoriamente una delle coppie più apprezzate dell’ultima edizione di Temptation Island. Durante il falò di confronto si erano lasciati, ma a telecamere spente sono tornati insieme. “Come poteva essere finita così una storia dopo due anni importanti come sono stati i nostri? Assolutamente no!”, ha dichiarato Sabrina a Uomini e donne magazine. “Nicola era arrabbiatissimo come non mai durante il falò e per questo dalla sua bocca sono uscite parole pesanti e discorsi che mi hanno fatto cadere dalle nuvole perché mai affrontati prima. I suoi occhi appartenevano a una persona distrutta dentro ma comunque innamorata“. Durante la sua partecipazione al programma, Sabrina ha fatto anche amicizia con Giulio. A colpirla, soprattutto la sua immagine forte: “Le persone come lui a me piacciono perché mi danno senso di protezione e sicurezza: chi mi conosce veramente sa perfettamente quante io sia apparentemente una donna forte ma proprio così non è”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA