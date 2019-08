Sicuramente il cancro è qualcosa che ti cambia le vite. Sentirsi devastati, rischiare di perdere tutto e combattere come leoni per sconfiggerlo, cambia la vita di chi ha attraversato questo calvario. Volenti o nolenti questa esperienza stravolge e insegna tanto, cambia la scala di valori di chi lo vive in prima persona e di chi rimane accanto ai malati, e questo è il senso “positivo” di tutto questo. Aveva provato a spiegarlo Nadia Toffa, venendo fraintesa molto spesso, e prova a farlo Sabrina Paravicini, l’attrice di Un medico in famiglia, che da mesi sta combattendo la sua battaglia. Giorno per giorno ha raccontato ai suoi fan il suo calvario, la sua lotta quotidiana, le giornate passate a fare la chemio e le conseguenze a cui è andata incontro fino a qualche giorno fa quando è tornata su Facebook mostrando i segni della ripresa ovvero il ritorno dei suoi capelli.

SABRINA PARAVICINI COME NADIA TOFFA: “IL CANCRO MI HA INSEGNATO TANTO”

Al grido di “Fin qui tutto bene”, Sabrina Paravicini mostra la foto di dieci anni fa e quella di oggi. I capelli sono diversi ma non solo quelli visto che i “suoi occhi sono più sorridenti di un tempo” e il suo passato è finito sotto la lente e ha preso una forma diversa: “Sembra strano ma la chemioterapia si è portata via la malinconia degli anni passati. Forse anche quel dolore dei lutti non elaborati di mio padre e mia sorella scomparsi a poche settimane l’uno dall’altra esattamente 30 anni fa“. Fin qui tutto normale se non fosse che, proprio come Nadia Toffa, anche Sabrina Paravicini ha visto il lato positivo del cancro: “E’ come se negli ultimi sei mesi avessi vissuto più intensamente che negli ultimi vent’anni. Sicuramente è un pezzo di vita che mi ha insegnato più di quanto potessi mai immaginare. Che non dimenticherò mai più. Adesso sento di più, respiro di più, amo di più e adesso voglio di più”. Polemiche o no, la battaglia contro il cancro cambia la vita dei malati forse sarebbe meglio imparare da queste cose senza il “bisogno” di viverle in prima persona.





