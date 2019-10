Sabrina Paravicini dopo cancro e chemio/ Video “Ho un espansore, poi avrò la protesi”

Sabrina Paravicini torna a parlare del cancro e le chemio. Dopo l’operazione al seno e i cicli di terapie, vede il suo corpo riprendere forza e nota qualche cambiamento positivo. «Stanno ricrescendo le sopracciglia e le ciglia. Non so se si vedono… Sì, si vedono di qua. I capelli… E questo è il braccio sinistro che adesso riesco ad aprire quasi a 90 gradi», ha raccontato l’attrice in un video che ha condiviso su Instagram. È apparsa più positiva dei giorni scorsi, nei quali aveva spiegato di sentirsi mutilata. Proprio a proposito dell’intervento al seno, Sabrina Paravicini ha raccontato che i medici ieri le hanno gonfiato l’espansore. Si tratta di un palloncino che, come spiegato dall’Airc sul suo sito ufficiale, viene progressivamente gonfiato con soluzione fisiologica allo scopo di distendere i tessuti e facilitare il successivo posizionamento della protesi vera e propria. Questo è infatti uno step futuro.

SABRINA PARAVICINI DOPO CANCRO E CHEMIO “AVRÒ LA PROTESI”

La stessa Sabrina Paravicini ha raccontato ai suoi fan la procedura seguita dai medici. «Lo gonfiano con liquido, infilano un ago nella mia valvola sotto la cicatrice, che prima cercano con una calamita. Con quell’ago viene inserito un liquido e l’espansore si gonfia piano piano fino a raggiungere la misura che poi farà posto alla protesi». L’attrice ha poi ammesso che questa procedura le ha fatto un po’ male, ma al tempo stesso è consapevole che non sia niente di paragonabile rispetto a quanto ha affrontato finora. «Dopo aver fatto l’intervento penso che… Mi manca solo una spedizione nello spazio a livello di difficoltà», ha scherzato Sabrina Paravicini. Riguardo le sue condizioni di salute ha aggiunto: «Se sto bene? È una parola grossa. Sto meglio». E quindi si è rivolta ai fan che le hanno dimostrato solidarietà e vicinanza in questa fase difficile: «Voglio ringraziarvi per i messaggi. Mi hanno aiutata tanto».





