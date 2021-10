Sabrina Salerno e il padre morto/ “Abbandonata e ignorata per una vita, poi…”

Sabrina Salerno piange quando ripensa al rapporto difficile con il padre. Praticamente non lo ha mai conosciuto davvero, se non qualche mese prima della sua morte. La concorrente genovese ha gli occhi gonfi e pieni di lacrime, quando racconta il suo passato davanti alle telecamere di Ballando con le Stelle, anche se vorrebbe mostrarsi più forte. Evidentemente l’argomento è un tasto dolente, che ancora oggi fa male.

“Più che abbandonata mi aveva ignorata“, spiega. “Un bel giorno l’ho chiamato, poi ci siamo incontrati per qualche mese e poco dopo è morto”. Sabrina Salerno vive emozioni decisamente contrastanti mentre rivanga ricordi dolorosi. Da un lato sente di aver ricucito una parvenza di legame con il papà, dall’altra sa che di non poterlo perdonare per averla lasciata sola per una vita intera.

Sabrina Salerno, la storia dell’abbandono e del rapporto difficile col padre colpisce Alberto Matano

“Mio padre mi ha chiesto scusa tante volte, anche nell’ultimo anno prima di morire. Ma se ti dicessi che sono serena e l’ho perdonato, sarebbe un’ipocrisia”, aveva raccontato in una intervista a Verissimo. Con lo stesso trasporto, prima di esibirsi, ha mostrato le sue cicatrici al pubblico di Ballando con le Stelle 2021. Un mettersi a nudo che anche Alberto Matano ha apprezzato moltissimo, motivo per cui le ha assegnato il tesoretto finale. “Il suo racconto personale mi ha molto colpito, ha dato una prova di coraggio e le persone che hanno avuto un vuoto come il suo hanno trovato in lei modello di forza e speranza“, ha detto.

