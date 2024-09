Sabrina Salerno ha una malattia, e l’ha pubblicato in questi minuti un post sulla sua pagina Instagram attraverso cui ha comunicato che a breve dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Fotografata direttamente dalla camera di un ospedale (o forse di una clinica non è chiaro), l’amatissima showgirl, cantante, presentatrice e attrice, ancora oggi sulla cresta dell’onda dopo il grande successo degli anni ’80, ha fatto sapere che nel giro di qualche ora dovrà recarsi in sala operatoria per sottoporsi ad un intervento al seno.

Sabrina Salerno ha infatti spiegato di aver scoperto una malattia, un nodulo maligno, di conseguenza sembrerebbe trattarsi di un tumore. L’artista ha spiegato che lo scorso mese di luglio si era sottoposta ad una mammografia, un esame che la stessa spiega di ripetere ogni anno, ed è appunto emerso qualcosa che non andava. Ha affrontato questi mesi con “paura e ansia”, ma anche malinconia ma soprattutto “tanta speranza e tanta voglia di reagire”, concludendo il suo post Instagram sottolineando quanto sia importante la prevenzione, e soprattutto, quanto possa salvarci la vita.

MALATTIA SABRINA SALERNO, OPERAZIONE PER UN NODULO AL SENO: COSA SUCCEDERÀ ORA

Sabrina Salerno, dopo la malattia, verrà quindi operata per rimuovere il nodulo maligno dopo di che i medici cercheranno di comprendere se sarà stata sufficiente l’operazione o se eventualmente la stessa cantante dovrà sottoporsi ad una terapia, come una radioterapia o una chemioterapia, per bruciare altre cellule maligne.

La speranza ovviamente è che Sabrina Salerno possa tornare il prima possibile sulle scene, in perfetta salute. L’artista è sempre stata vicina alla donne e alle malate di tumore al seno negli ultimi anni, e proprio l’anno scorso, nel 2023, aveva partecipato ad una sfilata dal titolo “La Forza in Passerella” per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione per sconfiggere appunto il cancro alla mammella. Sabrina Salerno è da sempre sensibile su questo tema e ora i suoi molteplici fan la ricambieranno con lo stesso affetto, donandole un abbraccio virtuale per farle tanta forza.

