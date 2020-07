Sabrina Salerno, foto hot in Liguria/ Seno esplosivo e posa sexy in barca

Come suggerito dalla sua stessa didascalia, si è trattato di un vero e proprio ritorno alle origini per Sabrina Salerno, che ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti mozzafiato realizzati in queste ore a Porto Venere, in Liguria, nell’area geograficamente nota con l’appellativo di Cinque Terre. La cantante, nata proprio nella Regione ligure (a Genova) il 15 marzo 1968, sembra non accorgersi né risentire del tempo che passa e sfoggia un fisico asciutto e in grado di fare invidia alle giovani di oggi: seno esplosivo, posa sexy e linee in grado di far perdere la testa a molti uomini. Inevitabilmente, gli scatti realizzati in barca sul mar Ligure hanno richiamato l’attenzione dei suoi follower (sono oltre 500mila), tanto che i like sono arrivati a quota 53mila nel giro di meno di 24 ore. Numeri importanti per la Sabrina nazionale, che ha ricevuto apprezzamenti sinceri anche da alcune colleghe più giovani del mondo dello spettacolo, fra cui Melita Toniolo (“Che faigaaaaa”) e Andrea Delogu (“Divina”). E in tanti aspettano già con ansia il suo prossimo scatto…

Visualizza questo post su Instagram La mia estate ligure… le mie origini ❤️ Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 30 Giu 2020 alle ore 12:00 PDT





