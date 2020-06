Sabrina Salerno/ “Sono libera e dico sempre quello che penso” (Le Ragazze)

Sabrina Salerno tra le protagoniste della nuova puntata de “Le Ragazze“, il programma condotto da Gloria Guida e trasmesso giovedì 25 giugno 2020 su Rai3. La cantante ed attrice, star indiscussa degli anni ’80, è considerata un vero e proprio sex symbol. Non si contano, infatti, le canzoni di successo che le hanno permesso di diventare una vera e propria icona nonostante abbia deciso volutamente di allontanarsi per un pò dal mondo dello spettacolo. Vulcanica e schietta come poche, Sabrina è una donna e madre felice anche se ha vissuto un’infanzia non facile per via di un padre che non voleva riconoscerla. Una ferita che ha voluto e raccontare in occasione di un’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco nel programma “Io e te”: “ho costretto mio padre a riconoscermi, ma l’ho dovuto fare perché continuava a sostenere che non ero sua figlia. Ho fatto il test del DNA. Stiamo parlando di una persona famosa nel suo ambiente, di livello, con un gran ruolo e benestante. Io il 15 marzo dell’anno scorso l’ho chiamato. Ci siamo rivisti, io ho conosciuto la sua famiglia e lui mi ha chiesto perdono. Dopo soli tre mesi di rapporto dove io cercavo di recuperare un padre e lui forse una figlia, è morto all’improvviso”.

Sabrina Salerno oggi: “non riesco a dare immagini diverse di me”

Il rapporto con il padre ha segnato senza alcun dubbio la vita di Sabrina Salerno. “Quando un padre ti ignora rovina la vita al figlio. Mi ha ignorato a dieci, a venti, a trenta a quaranta, a quarantacinque anni. Mi diceva, ti ho fatto ma non c’entri niente con me” – ha raccontato la cantante che ha poi precisato – “era una persona famosa nel suo ambiente, di livello, con un gran ruolo, molto benestante”. Un rapporto complicato, che la Salerno è riuscita a ricostruire nel corso degli ultimi anni: “ho seguito il mio istinto, il mio sesto senso che è un dono di Dio. Il 15 marzo dell’anno scorso l’ho chiamato e gli ho detto ti devo parlare. Lui all’inizio ha protestato, poi ci siamo incontrati, abbiamo parlato. Lui mi ha chiesto perdono, ho conosciuto la sua famiglia. Abbiamo iniziato un rapporto da padre e figlia, che è durato solo tre mesi, perché all’improvviso lui a luglio è morto”. La cantante di “Siamo donne” si è poi soffermata a parlare anche della sua carriera di artista rivelando: “ho visto cose brutte e ho conosciuto, purtroppo, più persone brutte nella mia vita. Non riesco a dare immagini diverse. Se mi fai una domanda, non riuscirei mai a dire bugie perché sono libera e dico sempre quello che penso”. Una schiettezza che l’ha sempre contraddistinta e che non ha ritrovato spesso nelle altre persone fatta eccezione per Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier, che considera come una sorella. “Siamo molto diverse, ma molto simili per tanti versi” – ha raccontato la Salerno parlando del rapporto con la figlia di Mara Venir – “abbiamo la stessa età, ci rispettiamo, ci diciamo la verità in maniera cruda. Ci conosciamo da tantissimi anni. Ci sono stati momenti in cui siamo state lontane, ma abbiamo lo stesso approccio nel rapporto con le persone”. Infine impossibile non parlare di Sanremo 2020 dove quest’anno ha partecipato come conduttrice durante una delle cinque serate: “a Sanremo sono stata me stessa. Mi ha chiamata Amadeus e quando ho ricevuto la telefonata ero dal dottore. Per me è stata una telefonata radiosa. Ero felicissima perché, per me, Sanremo rappresenta casa. Io ho abitato a Sanremo per dieci anni”.



