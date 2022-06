Sabrina Salerno, lo scatto hot manda in tilt i fan/ Boom di like e commenti…

Sabrina Salerno posta uno scatto hot su Instagram, pioggia di commenti e like

Sabrina Salerno manda in tilt i social. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha pubblicato un nuovo scatto bollente su Instagram e in pochi secondi il suo profilo è stato invaso da commenti e like. Sabrina Salerno appare in riva al mare con una camicetta annodata mentre con uno sguardo sensuale guarda in camera. Sabrina Salerno indossa uno slip da bagno nero con dettagli rosa fluo. Un dettaglio però non è passato inosservato. Sabrina indossa una camicetta annodata sul petto che è completamente bagnata. Un particolare che ha causato un incidente davvero hot. Sabrina infatti nello scatto non indossa la parte superiore del costume e il risultato è decisamente molto hot. I capezzoli spuntano da sotto la camicetta e l’effetto non lascia spazio a dubbi.

Sabrina Salerno: "Mio padre mi rifiutò come figlia"/ "Non sono riuscita a perdonarlo"

La cantante non ha mai nascosto però il suo seno prosperoso trasformandolo negli anni in un punto di forza. La Salerno ha scritto la seguente didascalia sotto la foto: “feels like heaven” che tradotto in italiano vuol dire “sembra di essere in paradiso”. In molti si sono complimentati con lei e alcuni fan si sono espressi con commenti di fuoco. Un utente scrive: “Sabry meravigliosa, favolosa credimi. Per davvero sembra il paradiso”. Sabrina Salerno non è nuova a questo genere di foto. Anche lo scorso anno aveva regalato scatti molto sensuali tanto da essere incoronata la regina dei social.

Enrico Monti, il fidanzato di Sabrina Salerno/ Un colpo di fulmine ma erano fidanzati

Sabrina Salerno contro la chirurgia estetica: “Da quando ho venti anni…”

Sabrina Salerno ha un fisico da urlo. La showgirl continua a mantenere lo stesso corpo di quando era una ragazzina. In un’intervista al Corriere dello Sport, Sabrina Salerno ha svelato il lavoro che c’è dietro il suo aspetto così salutare e giovane: una forte costanza nel mantenere abitudini di vita salutari. Sabrina è molto ligia al dovere, si allena tre o quattro volte alla settimana e pratica anche la pole dance che aumenta agilità ed equilibrio. Sabrina Salerno però tiene molto anche all’alimentazione. Nella sua dieta quotidiana non ci sono molti zuccheri o grassi ma tanta verdura e carboidrati poco lavorati.

CAVALLUCCIO MARINO E MIETTA DUETTO "BAD ROMANCE", IL CANTANTE MASCHERATO/ Cicciolina?

Molti la definiscono la Jennifer Lopez italiana ma dietro la sua immagine c’è anche costanza e sacrifici. In un’intervista al Settimanale Oggi, Sabrina Salerno aveva rivelato: “È qualcosa che ho studiato e voluto con determinazione. Ho proposto un’immagine sexy a 53 anni: negli Stati Uniti è normale, in Italia è rivoluzionario. E ci vuole testa per farlo”. La showgirl è fiera delle sue forme anche se a volte è stata accusata di essersi sottoposta a interventi estetici: “Da quando ho vent’anni, dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno. A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia in cui dichiarava che non avevo protesi al seno”, ha confessato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA