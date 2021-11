Sabrina Salerno: “Miguel Bosè era il mio amore impossibile”/ “L’ho conosciuto e…”

Sabrina Salerno è la protagonista della cover del nuovo numero di Novella2000. Nella lunga intervista, la showgirl e cantante, tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle, racconta di aver avuto un amore ‘impossibile’ dal nome più che noto: Miguel Bosè. “Noi tutte avevamo un debole. Come tutte le adolescenti, anche io avevo questa passione per Miguel, era il nostro amore impossibile e immaginario”, ha esordito la Salerno.

In realtà tra i due c’è stato più di un incontro: “L’ho conosciuto a Napoli, in occasione di un programma televisivo di Massimo Ranieri. E poi, qualche tempo dopo, l’ho rivisto a Città del Messico, dove ci trovavamo entrambi per motivi lavorativi”. Solo lavoro, dunque, e nulla di sentimentale. Quella per Bosè rimane una cotta di gioventù, anche perché oggi, nella vita di Sabrina, c’è il marito Enrico Monti.

È proprio di questo grande amore col marito, a cui è legata dal 1994, che racconta poi nelle pagine del settimanale diretto da Roberto Alessi: “In questo periodo storico, i rapporti interpersonali sono messi a durissima prova. Mi rendo conto che il mio sia un caso – come dire? – eccezionale.”, fa notare la showgirl. Che spiega: “Conosco mio marito e stiamo insieme da ventinove anni, ma credo sia sempre necessario avere uno scopo comune. Secondo me, non devono mai mancare il dialogo, il confronto e la stima, quella deve restare immutata. Se una persona ti delude, vengono a mancare i presupposti per la coppia”. Sabrina ed Enrico hanno un figlio, Luca Maria, che oggi ha 17 anni. Sul loro rapporto, infine, la Salerno ha dichiarato: “Io sono una madre che non sta né davanti né dietro al proprio figlio, ma gli sta al fianco. Il compito di una madre, di un genitore, è quello di essere un appoggio, ma la vita è la loro. Devono essere in grado di camminare sulle proprie gambe e commettere i loro errori”.

