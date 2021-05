Sabrina Salerno/ “Prima di mio marito Enrico Monti c’è stato un amore serio ma…”

Icona degli anni ’80 ma amatissima ancora oggi, Sabrina Salerno è tornata alla ribalta in TV proprio negli ultimi anni. L’abbiamo rivista sul palco del Festival di Sanremo lo scorso anno, di recente anche a Top Dieci con Carlo Conti e su TV8 nel quiz musicale condotto da Enrico Papi. La bellissima Sabrina Salerno, 53 anni, dal 2006 è sposata con Enrico Monti, dal quale ha avuto suo figlio Luca. In un’intervista rilasciata ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2 lo scorso anno, ha ricordato che il loro amore dura quasi da 30 anni e di essere stata felice di averlo potuto avere di più al suo fianco durante il periodo del lockdown “Non l’avrei mai detto perché per assurdo quando andiamo in vacanza litighiamo. – ha ironizzato – Invece in questo periodo non abbiamo mai litigato, anzi mi è stato di grande aiuto, è stato un grande sostegno psicologico.”

Sabrina Salerno/ "Ho avuto tre uomini nella mia vita, il resto è stata roba da nulla"

Sabrina Salerno: “Ho avuto tre uomini nella mia vita, il resto roba da nulla”

Non è stato un periodo semplice per Sabrina Salerno che, infatti, in quell’occasione ha ammesso: “Piangevo spesso, vedevo nero, ho avuto delle giornate proprio nere, mio marito, insieme a mio figlio, mi sono stati molto d’aiuto”. Prima di Enrico, nella vita della cantante c’è stato un altro amore importante: “Il primo fidanzato serio l’ho avuto nel ’91, poi nel ’92 mi sono messa con mio marito. – ha ammesso, per poi svelare che – Ho avuto tre uomini nella mia vita, il resto è stata roba da nulla. Negli anni ’80 ero desiderata superficialmente, ma poi nella mia vita c’era il vuoto. Quelli che mi piacevano e non mi filavano, poi sono tutti tornati. Anni dopo ci hanno provato, ma gli è andata male”.

LEGGI ANCHE:

Enrico Monti e Luca Maria, marito e figlio Sabrina Salerno/ "Mi sono stati d'aiuto"Sabrina Salerno/ Choc su social russo "Scritto che avevo rapporti con mio figlio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA