Sabrina Salerno/ Sexy su Instagram: “Abbiamo davanti agli occhi i vizi degli altri”

Sabrina Salerno ha condiviso sui social un nuovo scatto. Nella foto la cantante, sempre sensuale, indossa una maglietta con la scritta “Viziata”: “Abbiamo davanti agli occhi i vizi degli altri, mentre i nostri ci stanno dietro”, è la didascalia che accompagna l’immagine. Tantissimi i messaggi di apprezzamento dei suoi fan: “Brava pungente sarcastica e sempre bella” e “Approvo pienamente. Come sempre foto stupenda”, hanno scritto due utenti. Nelle storie di Instagram, invece, la cantante si è lasciata andare a un lungo sfogo sulla situazione attuale: “Non sono sparita, ho ricevuto tantissimi messaggi in questi giorni e ho cercato di visualizzarli tutti. Ovviamente quelli che non mi piacciono blocco subito, quindi non sprecatevi a scrivermi cavolate o insulti”, ha detto la cantante avvisando i possibili haters.

Sabrina Salerno su Instagram: “Vivo alla giornata”

Sabrina Salerno ha raccontato di ricevere moltissimi messaggi di persone che sono in grande difficoltà: “È un momento speciale. sono senza parole, è un momento difficile per tutti quanti. Molti mi scrivono il loro malessere, che è fortissimo. Vorrei far qualcosa per tutti ma non sono in grado”, ha detto la cantante senza nascondere il suo dispiacere. Sabrina ha ammesso che anche per lei la situazione di incertezza è molto faticosa: “Io stessa non so cosa succederà, quando salirò sul palco e inizierò a cantare. Chi fa spettacoli come me non sa nulla”. Infine ha ammesso di cercare di restare positiva, dedicandosi alla sua salute facendo una dieta. Infine con amarezza, ha concluso: “Cerco di vivere alla giornata. non riesco più a pensare al futuro. Io che amo tantissimo l’Italia, ora avrei voglia di scappare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)





