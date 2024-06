Sacha Distel, flirt con Brigitte Bardot/ Il successo in Italia con “La quadriglia” e nel mondo come cantante

Sacha Distel è stato cantante, chitarrista, compositore, attore francese, ma la sua popolarità è anche legata al flirt che ha vissuto con la diva Brigitte Bardot. Nato il 29 gennaio del 1933 a Parigi con il nome di Alexandre Distel, Sacha si è imposto nel panorama artistico francese come uno dei più grandi artisti di fama mondiale; il suo talento e la sua voce, infatti, hanno superato i confini nazionali conquistando anche l’Europa e gli Stati Uniti d’America dove è stato perfino conduttore di uno show. Non solo cantante, ma anche compositore e chitarrista di grandissimo talento inizia giovanissimo a soli 17 anni a farsi conoscere grazie allo zampino dello zio Ray Ventura, compositore e direttore d’orchestra. Nei primi anni ’50 lascia la Francia e si trasferisce in America dove inizia a collaborare e lavorare con artisti del calibro di Dizzy Gillespie, Tony Bennett, Quincy Jones.

Nel 1958 debutta nel mondo della canzone con il brano “Scoubidou, des pommes… des poires” che diventa una hit conquistando le classifiche francesi ed internazionali. La fama di Sacha Distel raggiunge anche l’Italia dove partecipa al Festival di Sanremo nel 1968 con il brano “No amore” in coppia con Giuni Russo.

Sacha Distel e la fama mondiale con le sue canzoni e la storia con Brigitte Bardot

La popolarità di Sacha Distel è tale in Italia da spingerlo a registrare diverse canzoni e dischi tra cui ricordiamo: “Non so più che santo pregare”, “Un grosso scandalo”, “Quando sento le chitarre” e “La quadriglia” colonna sonora del varietà cult “Settevoci”. Seguono anni di grandi successi in Italia dove ritorna nel 1980 con una serie di brani destinati al pubblico dei bambini. Nel 1980 è anche vittima di un terribile incidente automobilistico con l’attrice Chantal Nobel.

La fama di Sacha Distel è anche legata alla storia d’amore vissuta con Brigitte Bardot. Dal 1958 al 1959 il cantante vive una storia d’amore con Brigitte Bardot; un legame che ha indubbiamente contribuito ad accrescere la popolarità dell’artista visto che i due erano inseguiti dai paparazzi e dalla stampa mondiale. Nel 1963 si è sposato con Francine Bréaud, sciatrice francese. Sacha Distel è morto il 22 luglio 2004 nella casa in Costa Azzurra dopo aver lottato a lungo contro una terribile malattia. Il Presidente francese Jacques Chirac l’ha ricordato come “una delle figure più grandi della canzone francese”.











