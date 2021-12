Sacra Sindone, ostensione oggi 30 dicembre/ Diretta video tv: orario e dove seguirla

All’interno della rassegna di eventi per il Capodanno a Torino organizzato dai giovani di Taizè e dalla Diocesi – in attesa del grande pellegrinaggio del 7-10 luglio 2022 – sarà possibile partecipare alla particolare Contemplazione della Sacra Sindone, oggi giovedì 30 dicembre 2022 (con diretta video streaming e tv).

Non sarà una vera e propria ostensione in quanto il periodo in cui verrà mostrata la Sacra immagine del corpo di Gesù Cristo durerà per solo un’ora e con un ingresso limitato di posti in presenza: quando infatti venne annunciata la scelta di Torino come sede del Pellegrinaggio di fiducia sulla Terra del 2020 (l’evento della Comunità ecumenica nata in Francia), l’arcivescovo torinese Mons. Nosiglia decise di offrire ai giovani che lo avessero voluto un momento di contemplazione della Sindone. Poi l’emergenza sanitaria del Covid-19 ha impedito lo svolgimento del 2020, e obbligato a scegliere un cammino in due tappe per il 2021-2022: è stato scelto in vista del nuovo anno questo particolare momento di contemplazione dedicato in presenza ai giovani di Taizè e ad alcuni invitati in rappresentanza delle istituzioni e delle diocesi italiane.

COME SEGUIRE LA CELEBRAZIONE CON LA SACRA SINDONE

La diretta della Contemplazione della Sacra Sindone verrà trasmessa in video streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook @sindoneofficial dalle ore 17 (per la diretta social) con interventi e testimonianze che preparano alla contemplazione della Sindone: la liturgia vedrà poi alle ore 17.30 la preghiera davanti alla Sindone alla presenza di S.E.R. Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino e Custode Pontificio della Santa Sindone e frère Alois, priore della Comunità di Taizé. L’evento sarà possibile seguirlo anche su Tv2000 al canale 28 del digitale terrestre, 157 di SKY. La preghiera sarà trasmessa in diretta televisiva dalle 17.25 alle 17.50, ma verrà preceduta, alle 17, da una “anteprima” che illustra il cammino compiuto in questi anni verso l’incontro europeo dì Taizé a Torino, fissato nel luglio prossimo. Come spiega l’annuncio del portale Sindone.org, l’accesso al Duomo di Torino sarà consentito solo agli iscritti e agli invitati (muniti di Green Pass) sempre nel rispetto di tutte le norme sanitarie vigenti. È stata invece annullata la Marcia della Pace prevista per il primo giorno dell’anno: l’appuntamento di preghiera per i giovani e per chiunque voglia partecipare, sarà domani venerdì 31 dicembre alle 23.15 alla parrocchia Maria Regina della Pace con l’arcivescovo Nosiglia.

