Saif al-Adel chi è il nuovo leader di Al Qaeda/ Ha addestrato terroristi 11 settembre

C’è un nuovo capo di Al Qaeda, una delle più importanti organizzazioni terroristiche mondiali. Si tratta precisamente di Saif al-Adel. Questo è il nome concordato dagli Stati Uniti e dall’Onu, che indicano nell’egiziano che si nasconde in Iran il successore di Ayman al-Zawahiri, assassinato a luglio del 2022 a seguito di una missione americana portata a termine con un drone.

Un portavoce del dipartimento di stato americano, uscendo allo scoperto nelle scorse ore, come si legge su TgCom24.it, ha fatto sapere che: “La nostra valutazione è in linea con quella delle Nazioni Unite: il nuovo leader di al Qaeda, Saif al-Adel, vive in Iran”. Saif al-Adel ha 62 anni ed è un ex tenente colonnello delle forze speciali egiziane: ha addestrato alcuni terroristi che dirottarono gli aerei durante il terribile attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle, e fa parte della vecchia guardia dello stesso gruppo di Al Qaeda.

AL ADEL NUOVO LEADER AL QAEDA: NASCOSTO IN UN LUOGO SEGRETO IN IRAN

Il rapporto Onu è citato dal tabloid britannico Guardian e dallo stesso emerge il fatto che Stati membri delle Nazioni Unite si dicano convinti “che al-Adel sia ora il leader de facto di Al Qaeda, rappresentando per ora la continuità. Ma la sua leadership non può essere dichiarata a causa della sensibilità di Al Qaeda alle preoccupazioni dei talebani afghani di non riconoscere la morte di Zawahiri a Kabul e il fatto della presenza di al-Adel nella Repubblica islamica dell’Iran”.

Al-Adel è ovviamente nascosto in un luogo segreto ma secondo varie testimonianze pare che lo stesso abbia soggiornato negli ultimi anni in Iran, nonostante le estreme differenze religiose fra Al Qaeda e Teheran: l’organizzazione terroristica è infatti estremista sunnita mentre la Repubblica degli ayatollah è sciita. Gli Stati Uniti hanno messo sul 62enne egiziano una taglia da 10 milioni di dollari per chiunque fornisse informazioni che possano portare all’identificazione del suo covo. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

