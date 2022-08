Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, al-Zawahiri ucciso da drone Usa: era leader Al Qaida

E’ stato ucciso il leader di Al Qaida, Ayman al-Zawahiri. A diffondere la notizia sono stati gli Stati Uniti, che hanno fatto appunto sapere che nel fine settimana scorsa, in Afghanistan, è stato assassinato dalle forze speciali il potente capo dei terroristi afghani. L’uccisione sarebbe avvenuta tramite drone, secondo delle fonti citate dalla Cnn, e sulla testa dello stesso vi era una taglia da ben 25 milioni di dollari messa sul piatto dal Dipartimento di Stato Usa. Secondo un rapporto redatto dall’Onu, al-Zawahiri si nascondeva fino al 2021 in una località sul confine fra il Pakistan e l’Afghanistan: subito dopo la diffusione della notizie, il presidente Joe Biden ha confermato il tutto tramite un discorso alla nazione dalla Casa Bianca.

E’ un tasso di occupazione record quello di giugno 2022. Nel dettaglio il livello è salito al 60.1 per cento, e come sottolinea l’Istat si tratta del più alto in assoluto dal 1977. Quello di disoccupazione è invece stabile all’8.1 per cento, mentre il tasso di inattività è sceso al 34.5 per cento. Rispetto al giugno del 2021, il numero di occupanti è salito dell’1.8 per cento, per un incremento di 400mila posti occupati, soprattutto grazie ai lavoratori dipendenti, che sono cresciuti a 18 milioni e 100mila, il valore appunto più alto da 45 anni a questa parte. Nel dettaglio l’occupazione è aumentata per entrambi i sessi per i dipendenti permanenti di tutte le età, ad eccezione della fascia 35-49 anni per cui è diminuita. In calo anche gli autonomi nonché i dipendenti a termine. Il tasso di occupazione in generale è salito di 0.2 punti percentuali.

Ultime notizie, omicidio Civitanova: Ferlazzo resta in carcere

E’ stato convalidato il fermo in carcere di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, l’operaio di anni 32 che nella giornata di venerdì ha pestato a morte l’ambulante originario della Nigeria Alika Ogorchukwu in strada, a Civitanova Marche (Macerata). Come riferisce l’agenzia Ansa, davanti al giudice per le indagini preliminari maceratese, Claudio Bonifazi, si è decisa la conferma dell’arresto presso il carcere di Montacuto nel corso dell’udienza di convalida. Roberta Bizzarri, legale della difesa, ha spiegato che il suo assistito ha “collaborato, ha chiesto scusa e ha chiarito che non c’è stata alcuna motivazione di tipo razziale”.

Ultime notizie, Papa Francesco: viaggio in Kazakistan a settembre

Papa Francesco tornerà all’estero durante il prossimo mese di settembre. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha infatti annunciato ufficialmente nella giornata di ieri un viaggio apostolico in quel del Kazakistan, est Europa (ex stato satellite dell’Unione Sovietica). “Accogliendo l’invito delle autorità civili ed ecclesiali – ha affermato Matteo Bruni, come si legge sul sito dell’agenzia stampa Ansa – Papa Francesco compirà l’annunciato viaggio apostolico in Kazakhstan nei giorni dal 13 al 15 settembre di quest’anno, visitando la città di Nur-Sultan in occasione del VII Congress of Leaders of World and Traditional Religions”.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino relativo al coronavirus conferma il calo del numero di contagi, che sono stati 18.183, mentre torna ad aumentare il numero dei decessi, a quota 121 dopo gli 83 del giorno precedente. Cala invece il tasso di positività che oggi è stato del 17,8% con 105.839 tamponi eseguiti. Nel bollettino odierno sono stati segnalati due leggeri aumenti per i ricoveri con + 10 nelle terapie intensive e + 28 nei reparti ordinari.

Ultime notizie, terrore a Trastevere, una donna accoltellata e in fin di vita

Gravissimo episodio in strada a Trastevere un quartiere di Roma. In seguito ad un litigio una donna è stata accoltellata più volte in strada ricevendo colpi sia al viso che al collo. La vicenda è accaduta nel primo pomeriggio, intorno alle 15,00 e la donna, una senza fissa dimora italiana di 47 anni, è stata accoltellata da un uomo che è tuttora ricercato dalle forze dell’ordine. La donna si trova ora presso l’ospedale San Camillo e per cercare di salvarle la vita è stata sottoposta ad una operazione. Gli investigatori stanno cercando di trovare l’aggressore anche esaminando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona, oltre ad aver ascoltato alcune persone che hanno assistito al fatto.

Ultime notizie, la crisi Ucraina – Russia

Dopo le trattative che si sono susseguite nelle scorse settimane, è stato il giorno della partenza, dal porto di Odessa, della prima nave carica di cereali. La nave trasporta circa 26mila tonnellate di mais e dovrebbe raggiungere la Turchia nella giornata di domani. Nello stesso tempo i raid russi contro il territorio ucraino non si fermano e nella scorsa notte su Mykolaiv sono stati effettuati ancora dei bombardamenti. Le autorità ucraine hanno fatto il bilancio delle persone disperse negli attacchi contro la capitale Kiev ed hanno parlato di 300 persone. La partenza della prima nave ha subito avuto un impatto positivo sul prezzo del grano che è tornato a scendere.

Ultime notizie, nuovo partito lanciato da Di Maio

Luigi Di Maio, uscito nelle settimane scorse dal Movimento 4 Stelle, di cui era uno dei massimi esponenti fina dalla prima ora, ha lanciato il nuovo partito che si chiamerà, Impegno Civico, con simbolo uno sfondo blu sul quale spicca un’ape arancione. Il nuovo partito si posiziona al centro dello schieramento politico e Di Maio si appella ai riformisti per cercare di fermare l’avanzata delle destre, Insieme a lui a presentare il nuovo partito era presente Bruno Tabacci, fondatore del centro Democratico, uno dei due gruppi che sono confluiti in Impegno Civico.











