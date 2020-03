Saint Etienne, festa tifosi in barba al Coronavirus/ Video invasione campo per finale

Il Saint Etienne conquista l’accesso alla finale di Coppia di Francia e i suoi tifosi si lasciano andare ad una festa in campo senza alcuna paura di contrarre il Coronavirus. La Francia sta facendo i conti con l’epidemia in questi giorni, ma i provvedimenti adottati non sono ancora come quelli introdotti in Italia, dove ad esempio le squadre di Serie A si affronteranno a porte chiuse, quindi con gli stadi inaccessibili per i tifosi, vuoti. Invece il Saint Etienne ha potuto contare sul supporto dei suoi tifosi nella sfida contro il Rennes, battuto 2 a 1. Decisiva la rete al 94′ di Ryad Boudebouz. La sua conclusione di sinistro dal limite dell’area permette alla sua squadra di raggiungere la finale della competizione, un ultimo atto che mancava nella storia del club. Per la prima volta in 38 anni la squadra allenata ora da Claude Puel va in finale di Coppa di Francia, quindi in quest’ottica si comprende la gioia dei sostenitori, che però non hanno pensato affatto di prendere delle precauzioni…

SAINT ETIENNE, PAURA CORONAVIRUS? INVASIONE DI CAMPO DEI TIFOSI

Il Coronavirus sta cambiando la quotidianità delle persone anche in Francia, dove stanno aumentando i contagi e purtroppo nel bilancio sono annoverate anche le vittime. Ma nel momento in cui è finita la semifinale di Coppa di Francia tra Saint Etienne e Rennes ogni pensiero su epidemia e contagio è passato in secondo piano. La reazione dei tifosi del St-Etienne infatti è stata incredibile. Gli oltre 40mila sostenitori presenti allo stadio Geoffrey-Guichard si sono resi protagonisti di un’invasione di campo: si sono infatti riversati in campo sommergendo i giocatori in un grande abbraccio, anche se qualcuno è riuscito subito a correre negli spogliatoi. Ora per completare la favola dei Les Verts resta appunto la finale, nella quale dovranno affrontare il Paris St Germain. L’appuntamento è fissato per sabato 25 aprile. La speranza è che fino ad allora l’epidemia venga contenuta così da scongiurare misure restrittive.





