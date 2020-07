Saldi estivi 2020, quando iniziano?/ Date: partenza anticipata per Lazio, Sicilia e..

Quando iniziano i saldi estivi del 2020? Questa la domanda che si stanno ponendo in molti in queste ore. Come da tradizione, i saldi estivi sarebbero dovuti partire oggi, mercoledì 1 luglio 2020, ma l’emergenza coronavirus ha modificato i piani. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sancito lo slittamento al 1° agosto 2020, ma non dappertutto è così. La recente riunione tra i presidenti delle Regioni ha inoltre stabilito che il periodo dei saldi estivi sarà limitato a 30 giorni, anziché al consueto periodo di due mesi. Una decisione presa per andare incontro ai commercianti che devono fare i conti con gli ingenti danni causati dall’emergenza economica causata dalla pandemia. Ma andiamo a conoscere nel dettaglio le date dei saldi estivi 2020…

QUANDO INIZIANO I SALDI ESTIVI 2020? LE DATE

Come già evidenziato in precedenza, i saldi estivi 2020 partiranno pressoché ovunque l’1 agosto 2020, ma ci sono alcune regioni che hanno deciso di iniziare prima. Quali sono? Come riporta Team World, parliamo di Lazio, Sicilia e Calabria. Tutte le altre, invece, partiranno ad agosto, con qualche eccezione sulla data di chiusura dei saldi: basti pensare che in Piemonte è previsto lo stop il 31 agosto, mentre in Friuli Venezia Giulia è previsto il 30 settembre.

Già da oggi, dunque, in Sicilia è possibile trovare importanti offerte e ribassi di ogni genere, soddisfatto Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo: «La regione Sicilia farà ancora una volta da battistrada, partendo con i saldi già il prossimo 1 luglio. In ogni caso, tra sms, telefonate e mail ai clienti, le vendite a saldo, con sconti anche sino al 40%, sono iniziate da tempo, i negozianti hanno quasi tutta la merce dentro e sono in crisi di liquidità», riporta Palermo Today



