Saldi Privati, sconto con Vodafone Happy Friday/ Oggi 30 agosto buono di 15 euro

Vodafone Happy Friday regala un buono sconto per fare shopping su Saldi Privati. Il “bonus” è legato al programma che premia i clienti dell’operatore telefonico per il tempo trascorso insieme. Una volta aperto il premio di oggi, venerdì 30 agosto 2019, all’interno dell’app My Vodafone, spunta un codice valido appunto come buono sconto da usare sull’app Saldi Privati o sul sito ufficiale saldiprivati. Possono essere risparmiati 15 euro su una spesa di almeno 60 euro. Bisogna quindi selezionare il prodotto di proprio interesse, inserire il codice promozionale nell’apposito campo che si trova nel carrello prima di passare alla fase del pagamento. Non c’è proprio fretta per sfruttare il buono sconto: si può usare il codice fino al 2 settembre 2019, quindi c’è qualche giorno di tempo per valutare bene cosa acquistare. Il buono sconto però non è frazionabile e si può usare su un unico acquisto, quindi non per più prodotti. Inoltre, non è valido anche sulle spese di spedizione.

SALDI PRIVATI, BUONO SCONTO CON VODAFONE HAPPY FRIDAY

Il buono sconto Vodafone di 15 euro valido su almeno 60 euro di spesa su Saldi Privati riaccende i riflettori sull’iniziativa Happy Friday. Vodafone Happy è rivolto ai clienti consumer che hanno una SIM voce attiva, ricaricabile o abbonamento. Per partecipare al programma bisogna registrarsi tramite l’app My Vodafone, il sito web, il numero 42626 – che è lo stesso numero del vecchio programma Vodafone One – o presentarsi presso uno dei negozi Vodafone. Quando ci si iscrive a Vodafone Happy, si riceve via sms un numero di “sorrisi” proporzionali agli anni trascorsi in Vodafone e alla spesa effettuata con ricarica o fattura. I punti poi possono essere convertiti in premi. Si può scegliere tra Giga extra, accessori e una serie di sconti o agevolazioni da parte dei partner di Vodafone. Happy Friday è parte di questa iniziativa. Infatti ogni venerdì si riceve un regalo aggiuntivo da scoprire sull’app, senza consumare i sorrisi accumulati.

