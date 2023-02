“Sali (Canto dell’anima)” testo completo canzone Anna Oxa Sanremo 2023/ Un cuore puro

Anna Oxa, è arrivata alla sua quindicesima edizione del Festival di Sanremo 2023. Quest’anno la cantante ha scelto di portare un brano, firmato tra gli autori anche da Francesco Bianconi dei Baustelle. Guardando il testo completo di Sali (Canto dell’anima), vediamo che si tratta di una canzone dal senso molto intenso ed intimo, ispirato alla filosofia. Parla dell’uomo alla ricerca della verità e della purezza del cuore, per liberarsi dall’avidità che caratterizza i nostri tempi.

Un brano dalle sonorità pop e soul, che esplode poi nel ritornello che invita a rinascere e vivere. Anna Oxa ha già fatto discutere il pubblico Sanremese per la sua assenza al Green Carpet, la sfilata preliminare dei cantanti in gara. Come al solito l’artista stupisce, anche per la sua riservatezza, lasciando da parte le sorprese direttamente per la diretta sul palco dell’Ariston.

“Sali (Canto dell’anima)” testo completo e significato della canzone di Anna Oxa

Passando il testo completo di Sali (Canto dell’anima), vediamo che è una canzone che parla del bisogno di elevazione spirituale dell’umanità. Una necessità dettata dal voler combattere i mali dei nostri giorni come l’avidità, l’ambiguità. “Mani prive di dignità”, un’espressione forte che si riferisce chiaramente a chi finge di essere sincero ma in realtà ha la “bocca piena di falsità”. Sali è quindi un brano che invita alla riflessione, a tornare alla purezza essenziale volando come rondini nel cielo e scappare, liberandosi, dall’ “arca dell’umanità che è andata a fondo“.

Testo completo di “Sali (Canto dell’anima)” di Anna Oxa a Sanremo 2023: un cuore puro

Vediamo quindi il testo completo della canzone di Anna Oxa a Sanremo 2023, “Sali (Canto dell’anima)“: liberarsi dalla falsità per far rinascere un cuore puro

Sali (Canto dell’Anima)

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Oh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

