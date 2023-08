Salmo cancella il tour estivo per problemi di depressione?/ Le ultime indiscrezioni

Salmo cancella il tour per depressione? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo il portale Dagospia, nella rubrica Pillole di gossip, un’artista avrebbe cancellato il suo tour estivo perchè malato di depressione. Anche se il nome non viene esplicitamente fatto, la fonte lascia un piccolo indizio: “Il suo nome non è molto allegro“. Stando alle varie indiscrezioni, e agli ultimi avvenimenti potrebbe trattarsi proprio di Salmo.

Salmo cancella i prossimi concerti per problemi di salute/ "L'ultimo mese è stato devastante": come sta

A quanto pare, infatti, il rapper avrebbe cancellato le ultime date estive del suo tour per problemi di salute: cali di pressione, laringite e febbre. I medici, dunque, lo hanno costretto a prendere una pausa contro la sua stessa volontà proprio per le sue condizioni. Altro elemento da tenere presente è che, in passato, l’artista ha dichiarato di aver sofferto di depressione e di essere arrivato a pesare circa 58 chili. Sarà davvero così? Si attendono dichiarazioni dal diretto interessato.

Luché contro Salmo, scoppia il dissing al veleno/ “Diecimila biglietti regalati per San Siro”, lui replica…

Salmo cancella i prossimi concerti: “Problemi di salute”

Dopo il successo al Red Valley Festival di Olbia di Ferragosto, il rapper ha annunciato la cancellazione delle successive date del suo tour estivo. L’artista, con un post Instagram, ha svelato di essere costretto a fermarsi per problemi di salute: “L’ultimo mese è stato devastante”.

“Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi” ha dichiarato il rapper sui social.

Salmo e Shari sono fidanzati?/ Baci e abbracci in barca, esplode il gossip dell'estate!

© RIPRODUZIONE RISERVATA