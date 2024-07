Scaletta Salmo e Noyz Narcos: concerto Lucca Summer Festival 2024 oggi 18 luglio/ Anthem e le altre canzoni

Scaletta concerto Salmo e Noyz Narcos a Lucca: una certezza…

Tra i protagonisti del Lucca Summer Festival ci sono anche Salmo e Noyz Narcos, pronti a esibirsi in piazza Napoleone oggi, giovedì 18 luglio 2024. Se sulla scaletta non ci sono indicazioni ufficiali, perché il duo non ha rilasciato dichiarazioni in merito, per quanto riguarda l’orario di inizio è invece fissato alle ore 21. I due rapper sono reduci dal successo dell’album CVLT, pubblicato nel novembre scorso e arrivato al primo posto nella classifica dei più venduti nel nostro Paese. Salmo e Noyz Narcos porteranno sul palco “Hellraisers“, evento speciale per ripercorrere i loro successi e presentare le canzoni del loro album.

Infatti, in un’intervista a Luccaindiretta hanno svelato la canzone che non può mancare nella scaletta di Salmo e Noyz Narcos: si tratta di The Anthem, che ritengono “un unicum nel mondo rap perché sono in pochi potrebbero farlo“, evidenziando il rispetto che c’è quando ognuno canta le strofe dell’altro, “un atto d’amore della traccia del compagno“. Dopo molti dischi da solista, Salmo e Noyz Narcos, che avevano già collaborato con dei singoli, hanno dato vita a un album insieme, nato per la loro passione e sintonia, dalla stima che ognuno nutre per l’altro. “Siamo ovviamente molto soddisfatti della risposta che il pubblico ha avuto“, hanno aggiunto nell’intervista.

Concerto Salmo e Noyz Narcos, i cantanti promettono: “Faremo il panico”

Salmo e Noyz Narcos sono carichi per il concerto e pronti a regalare sorprese ai fan anche al Lucca Summer Festival con usa scaletta travolgente: “Sicuramente faremo il panico, vogliamo che chi viene a vederci si ricordi questi live per tutta la vita“, hanno dichiarato i rapper nell’intervista a Luccaindiretta. Se non c’è nulla di ufficiale riguardo la scaletta, di sicuro c’è che sarà un concerto molto vario e i due artisti sono pronti a scatenare la loro energia sul palco. “Per noi è essenziale spaccare dal vivo ancora di più che in studio“.

L’idea di esibirsi insieme anche dal vivo risale a diversi anni fa, quando hanno mixato i loro show e unito le scalette, quindi anche stavolta è stato naturale decidere di salire insieme sul palco, una scelta che tra l’altro il pubblico ha sempre apprezzato. Per quanto riguarda infine la scelta di ispirarsi agli horror, Salmo e Noyz Narcos hanno spiegato che è legata a una passione che hanno sin da piccoli, essendo cresciuti entrambi col culto di questi film visti con gli amici, quindi si vuole portare quest’atmosfera nella dimensione del concerto, “ma sarà una sorpresa che scoprirà solo chi viene a vederci“.

Qual’è la scaletta del concerto di Salmo e Noyz al Lucca Summer Festival

Stando alle ultime esibizione riportiamo una possibile scaletta di Salmo e Noyz Narcos nel concerto di oggi di Lucca, dove non mancheranno i pezzi più iconici dei due rapper:

Anthem (CVLT)

Hellraisers (CVLT)

Cringe (CVLT)

Ghigliottina (SALMO)

Incubi (CVLT)

Mic Check (SALMO)

Croci € Cristi (CVLT)

Grindhouse (CVLT)

M3 (NOYZ)

Perdonami (SALMO) / Nightcrawlers (CVLT)

Brujeria (CVLT)

Cvlt (CVLT)

90 Min (SALMO)

Rap Money (CVLT)

Hotline (CVLT)

Attica (NOYZ) / S.a.l.m.o. (SALMO)

1984 (SALMO)

My Love Song 1 (NOYZ) / My Love Song 2 (CVLT)

Zoo De Roma (NOYZ) / La Prima Volta (SALMO) / Drag Me to Hell (NOYZ)

Respira (CVLT)

Russel Crowe (SALMO)

Verano Zombie (NOYZ)

L’odio (CVLT)

Via Con Me (NOYZ)

L’alba (SALMO)

La Fine (CVLT)

