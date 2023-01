Salt Bae: “600 dollari per tagliare la carne”/ Video: “Scortese, uno spreco di soldi”

“600 dollari per farci tagliare la carne da Salt Bae”

Salt Bae, il cuoco turco diventato famoso per il suo particolare modo di cuocere, e soprattutto salare, la carne che serve nei suoi ristoranti, è finito al centro di nuove polemiche. Questa volta, la “denuncia” è arrivata su TikTok, da parte di un fan entusiasta di essere nel suo locale, steakhouse Nusr-Et, che avrebbe parlato dell’atteggiamento rude e scortese del famoso macellaio e cuoco.

Berhalter, Ct USA calcio indagato per violenza domestica/ "Calci alla moglie nel '91"

Procedendo per ordine, nel video che denuncia l’atteggiamento di Salt Bae si vede in distanza il cuoco avvicinarsi al tavolo. “Ci ha fatto pagare 600 dollari per tagliare la carne personalmente al nostro tavolo”, si legge nel video condiviso su TikTok, ma il problema sarebbe stato un altro, “stava parlando al telefono con qualcuno mentre era al nostro tavolo, davvero irrispettoso”. Inoltre, come se questo non bastasse, dopo il classico momento in cui Salt Bae mette il sale sulla carne con il gesto per cui è diventato famoso, “ha buttato via la palla di mio cugino dopo che gli ha chiesto di autografarla”. Si vede, poi, anche il cuoco che taglia il dolce, “non sembrava per nulla appetitoso”. “Non lo raccomanderei, uno spreco di soldi oltre che estremamente scortese“, conclude il ragazzo deluso per l’atteggiamento di Salt Bae.

"Facebook e Instagram violano protezione dati"/ Multe per 390 mln di euro totali

Salt Bae: le altre polemiche

Non è la prima volta, questa, in cui il famoso Salt Bae finisce al centro di qualche polemica e l’ultima risale solamente alla vittoria dei Mondiali da parte dell’Argentina. In quell’occasione, infatti, in Qatar, il cuoco invase il campo da calcio, sollevando la coppa del mondo accanto ai giocatori dell’Argentina, con un gesto definito da molti inappropriato e irrispettoso (e poco apprezzato anche dallo stesso capitano Messi, che ha completamente ignorato il cuoco durante la scena allo stadio).

Un paio di mesi fa, invece, Salt Bae finì al centro delle polemiche per aver pubblicato la foto di uno scontrino staccato in un suo ristorante dalla cifra impressionante di 161 mila euro. E sono, in fin dei conti, sempre i prezzi delle pietanze offerte nei suoi ristoranti che fanno storcere il naso ai commentatori, tra chi dice che 1.700 dollari per un pezzo di carne siano troppi, e chi denuncia scontrini da più di 35mila sterline nei suoi ristoranti. Inoltre, molte tra le persone che recensiscono i ristoranti di Salt Bae, parlando con disappunto della qualità generale del cibo, troppo scarsa rispetto agli esorbitanti costi.

Saman Abbas: identificato il suo cadavere/ "Grazie ad un'anomalia dentaria"













© RIPRODUZIONE RISERVATA