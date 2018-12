Ipertensione, un alimento fa abbassare la pressione/ La spirulina in grado di combattere la condizione clinica

L‘ipertensione si può combattere anche a tavola, di recente è stato ribadito come ci sia un alimento in grado di abbassare la pressione. Una ricerca del laboratorio di fisiopatologia vascolare dell’Ircss Neuromed di Pozzilli ha rivalutato il potere della spirulina contro questa condizione clinica. Questo elemento è un estratto dell’alga azzurra è pare abbia capacità di andare contro l’ipertensione grazie alla dilatazione dei vasi sanguigni. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista specializzata Hypertension con anche spiegazioni su come e per quanto assumerla. La spirulina viene considerata un “supercibo” grazie alle sue numerose qualità benefiche. Al momento però rimangono ancora tesi di indagine scientifica al vaglio della comunità che si occupa di queste cose. Viene denominata col nome scientifico di Arthrospira platensis ed è un cianobatterio, praticamente un batterio capace di fotosintesi. I ricercatori del Molise hanno lavorato insieme alle Università di Salerno, Roma e Napoli arrivando a scoprire un peptide capace di provocare il rilassamento delle arterie e quindi di andare a regalare un’azione antipertensiva.

Ipertensione, un alimento fa abbassare la pressione: che cos’è la spirulina?

La spirulina è un alimento in grado di abbassare la pressione, diventa dunque un elemento fondamentale nella lotta all’ipertensione. Viene estratta dall’alga azzurra ed è una biomassa essiccata. La si utilizza come integratore alimentare o grazie alla sua purezza anche per la cosmetica. La spirulina secca arriva a contenere circa il 60% di proteine e comprende tutti gli amminoacidi essenziali. C’è però da dire che rispetto a carne, uova e latte è minore il contenuto di cisteina, lisina e metionina. Ciò che troviamo all’interno di questo “supercibo” in grande quantità sono l’acido gamma-linoleico, acido steridonico, acido docosaesaenoico, acido archidonico, acido linoleico e molti altri ancora. All’interno troviamo poi anche vitamine B1, B2, B3, B6, B9, C, D, A ed E. Inoltre è fonte di calcio, cromo, rame, potassio, ferro, magnesio, fosforo, manganese, selenio, sodio e zinco.

